Zysk operacyjny wyniósł 22,8 mln zł wobec 69,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 115,26 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 059,18 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I półrocza 2022 podmioty grupy kapitałowej Action osiągnęły przychody ze sprzedaży o wartości 1 115 263 tys. zł, co stanowiło wzrost o 5,3% w stosunku do wartości osiągniętych w porównywalnym okresie 2021. W okresie pierwszego półrocza zanotowany został również wzrost stopy marży na sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza 2021 z 8,56% do 8,73%. Powyższe skutkowało osiągnięciem zysku netto w wysokości 17 759 tys. zł. Wartość osiągniętego zysku netto była niższa niż przed rokiem z uwagi na wystąpienie w okresie porównawczym 2021 zdarzeń o charakterze jednorazowym, które zasiliły wartość zysku z działalności pozostałej. Ponadto na niższą wartość zysku wpływ miały wzrosty kosztów pracy oraz narastające koszty paliw i energii co skutkowało dużym wzrostem kosztów usług logistycznych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 19,03 mln zł wobec 62,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 307 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)