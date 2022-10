Reklama

Strata operacyjna wyniosła 14,24 mln zł wobec 65,62 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,4 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 101,36 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 39,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,44 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 248,53 mln zł w porównaniu z 255 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2022 roku osiągnęły poziom 248 526 tys. zł i były niższe, w stosunku do sprzedaży za I półrocze poprzedniego roku, o 6 470 tys. zł (spadek o -2,5%). Na spadek sprzedaży znacząco wpływa brak nowych znaczących zamówień, co jest spowodowane głównie trudną sytuacją finansową jednostki dominującej. W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedaż na rynku krajowym wyniosła 199 125 tys. zł i była o 14 856 tys. zł wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost sprzedaży o 75 528 tys. zł grupa kapitałowa odnotowała na kontrakcie Jaworzno 910MW, co było efektem uzgodnień dodatkowych zakresów prac związanej z realizacją Bloku o mocy 910 MW w Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W pierwszym półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Rafako wykazała zyski na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat:

• zysk brutto na sprzedaży wyniósł 58 652 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie -49 836 tys. zł za pierwsze półrocze 2021 roku,

• zysk na działalności operacyjnej wyniósł 30 924 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie -63 274 tys. zł za pierwsze półrocze 2021 roku,

• zysk netto [ogółem] wyniósł 40 854 tys. zł w porównaniu do straty na poziomie -87 289 tys. zł za pierwsze półrocze 2021 roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 34,46 mln zł wobec 33,32 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

