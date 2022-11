Reklama

Przychody w III kw. r.obr. wyniosły 2 424 mln zł wobec 2 55 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln zł w III kw. r.obr. wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w III kw. 48% wobec 49,2% rok wcześniej.

Powierzchnia sklepów grupy wzrosła o 14% r/r do 700,53 tys. m2, w tym sklepów CCC - spadła o 1% r/r do 535,11 tys. m2, eobuwie - wzrosła o 24% r/r do 23,71 tys. m2 oraz HalfPrice - wzrosła o 177% r/r do 141,71 tys. m2, podano także.

(ISBnews)