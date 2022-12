Na pozycji lidera, nie tylko wśród spółek kontrolowanych przez państwo, ale w całym krajowym biznesie, umocnił się PKN Orlen. Nigdy wcześniej żadna krajowa firma nie zarobiła w jednym kwartale 12,7 mld zł. Wynik byłby rekordowy dla Orlenu, nawet gdyby odjąć od niego niemal 6 mld zł nadzwyczajnego zysku, związanego z przejęciem w lipcu konkurencyjnego Lotosu. Do obecnej pozycji Orlen doszedł, m.in. włączając do swojej grupy w 2018 r. Energę oraz na przełomie października i listopada tego roku PGNiG, do którego należy 80-90 proc. rynku gazu w Polsce. Tej ostatniej spółki, która wśród firm notowanych na warszawskiej giełdzie ustępowała ostatnio pod względem zysków jedynie Orlenowi, płockie przedsiębiorstwo nie ujęło jeszcze w sprawozdaniu finansowym. Zrobi to dopiero w raporcie za obecny kwartał. Należy się spodziewać kolejnych rekordów przychodów i zysków.