Większość z ponad 2 mln osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci w 2023 r. większe składki, bo rośnie zapisana w ustawie budżetowej prognoza przeciętnego wynagrodzenia - do 6935 zł brutto z 5922 zł w 2022 r. W związku z inflacją, która przełoży się na większe obroty, w wielu przypadkach wzrośnie także płacona przez nich składka na ubezpieczenie zdrowotne, u opodatkowanych na zasadach ogólnych liczona od dochodu, a u ryczałtowców od przychodów. Rozpoczynający działalność mają prawo do ulgowych składek na ubezpieczenia społeczne, podobnie jak mikroprzedsiębiorcy z przychodami do 120 tys. zł, którzy mogą opłacać je od swoich zeszłorocznych dochodów.

- W przyszłym roku mikroprzedsiębiorcy zapłacą składki wyższe o prawie 20 proc., choć ich przychody nie rosną w tak szybkim tempie, a coraz wyższe koszty dodatkowo pomniejszają ich dochody - komentuje Cezary Szymaś z ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe. Przypomina, że większość z nich, osiągających regularne przychody z działalności, ma czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania, od której zależy sposób liczenia składki zdrowotnej. Przyznaje jednak, że trudno z wyprzedzeniem ocenić, jaka forma opodatkowania będzie się opłacała konkretnemu przedsiębiorcy, bo zależy to od kosztów prowadzenia działalności w 2023 r.

W preferencyjnej sytuacji są osoby rozpoczynające działalność, które przez pierwsze pół roku mogą opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki uldze na start nie muszą uiszczać pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS . Ulgowo są traktowani także po zakończeniu tego okresu, gdy przez kolejne dwa lata mogą opłacać obniżone składki do ZUS, bo liczone od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku te składki wzrosną od lipca wraz z drugą podwyżką minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie roku wyniosą 331,26 zł, licząc razem z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe i 341,72 od lipca. Będzie to więcej niż w 2022 r. o 46,55 zł i 56,55 zł miesięcznie. Łącznie 618,60 zł więcej.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z ulgowych składek, tzw. małego ZUS plus, gdy ich przychody w 2022 r. nie przekroczyły 120 tys. zł. Ten limit nie był zmieniany od lat i coraz mniejsza grupa mikroprzedsiębiorców łapie się na te niższe składki. - Przedsiębiorca, który chce korzystać z tej ulgi i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia. Musi złożyć dokumenty: ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2022 r. i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie - wyjaśnia Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS w Warszawie.