– Ceny rok do roku są wyższe przynajmniej o kilkanaście procent. To sprawia, że tygodniowy pobyt kosztuje już tyle co w Alpach. Takiej sytuacji dotąd nie było. W poprzednich latach różnica między polskimi a alpejskimi ośrodkami zwykle sięgała kilkudziesięciu procent – mówi Jarosław Kałucki z portalu Travelplanet.pl. Jak dodaje, najtańszy tygodniowy wyjazd na szusowanie we włoskich czy austriackich Alpach od początku lutego to koszt ok. 1200–1300 zł od osoby. Średnio to jednak nieco więcej – 1600–1900 zł w zależności od tego, czy z wyżywieniem.