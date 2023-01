"2022 rok był rekordowy pod względem BIZ obsłużonych przez PAIH. Wydawało się, że trudno będzie pobić rekord z 2021 roku. W ubiegłym roku zagraniczni inwestorzy zainwestowali ponad 3, 7 mld euro, o 200 mln euro więcej niż w 2021 r., dużo dużo więcej niż w roku 2020" - powiedział dyrektor Centrum Inwestycji PAIH Marcin Fabianowicz podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że najwięksi inwestorzy pod względem nakładów inwestycyjnych w ub.r. to Niemcy, Szwajcaria i Japonia.

W ujęciu sektorowym BIZ dotyczyły sektorów BSS-IT, B+R, e-mobility, sektora motoryzacyjnego, spożywczego i maszynowego

"Korea spadła z piedestału, co nie oznacza, że jest mniej zainteresowana inwestycjami, obecnie obsługujemy dużo inwestycji koreańskich" - dodał dyrektor.

"Inwestorzy podchodzą do inwestycji obecnie bardziej ostrożnie na świecie, ale są zainteresowani Polską"- wskazał też Fabianowicz.

Dodał, że reinwestycje w BIZ w 2022 roku stanowiły według liczby projektów 13 ze 126 zakończonych projektów.

Obecnie Agencja ma w procesie 180 aktywnych projektów o wartości 16 mld euro.

"To, co możemy powiedzieć, to to, że mamy 180 aktywnych projektów o 16 mld euro in pipline i jest to wartość większa niż w zeszłym roku pod względem nakładów. Daje to nam dobre perspektywy"- powiedział dyrektor.

"Inwestorzy globalnie są dużo ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Mają inne wymagania. Obecnie konkurujemy z Niemcami, Hiszpanią, USA - z innymi krajami niż dotychczas, co jest dużym wyzwaniem" - podsumował Fabianowicz.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz realizacja polskich inwestycji w kraju. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.