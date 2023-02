Zarząd Arctic Paper będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto w wysokości 2,7 zł brutto na akcję, podała spółka.

"W całym roku grupa osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 4 894,3 mln zł (3 412,6 mln zł), EBITDA w wysokości 974,0 mln zł (327,8 mln zł) oraz marżę EBITDA na poziomie 19,9% (9,6). Do wzrostu wyników przyczynił się zarówno segment papieru, jak i celulozy. Dobre wyniki znacząco poprawiły sytuację finansową Arctic Paper: zadłużenie netto osiągnęło na koniec roku rekordowo niski poziom -276,2 zł. Część dodatnich przepływów operacyjnych wykorzystaliśmy do zmniejszenia zadłużenia wobec banków oraz spłatę zobowiązań emerytalnych w Szwecji, dzięki czemu grupa zmniejszyła koszty finansowe i ma silniejszy bilans na wypadek wystąpienia recesji. Dzięki doskonałym wynikom zarząd zarekomenduje dywidendę w wysokości 2,7 zł (0,30). Rekomendacja ta jest optymalna, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestorów oraz konieczność przygotowania do sfinansowania nadchodzących inwestycji w wytwarzanie energii i produkcję opakowań" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)