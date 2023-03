Choć do Polski nie napłyną w tym roku środki z KPO, które mogły posłużyć do finansowania przedsięwzięć, to i tak inwestorzy na GPW optymistycznie oceniają perspektywy branży.

Indeks WIG-budownictwo wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ok. 30 proc., chociaż w tym czasie WIG, obrazujący koniunkturę na szerokim rynku, stracił 10 proc. Notowania spółek budowlanych w niewielkim stopniu poddają się spadkom, które dotknęły krajowy rynek akcji w marcu. Notowania Budimeksu, największej pod względem przychodów spółki w branży, po raz pierwszy od niemal półtora roku przekroczyły 300 zł i zbliżają się do historycznych maksimów sprzed dwóch lat (346,5 zł). Reklama – Spółki budowlane zgromadziły w poprzednich latach duże portfele zamówień, które weszły w fazę realizacji. Stąd w 2021 i 2022 r. firmy specjalizujące się w budownictwie inżynieryjno-infrastrukturalnym generalnie zanotowały najwyższe w historii przychody. Dodatkowym czynnikiem poprawiającym wyniki finansowe była, stosowana na przykład w kontraktach drogowych, gdzie inwestorem jest GDDKiA, waloryzacja, która pozwoliła wykonawcom bronić się przed rosnącymi kosztami – mówi David Sharma, analityk DM Trigon. W analizie opublikowanej z 14 marca Sharma podniósł wycenę akcji Budimeksu z 315 do 365 zł, utrzymując rekomendację „kupuj” dla akcji spółki. Lider branży opublikował już wyniki finansowe za 2022 r., z których wynika, że przychody były najwyższe w historii i wyniosły niemal 9 mld zł, a zysk netto firmy przekroczył 0,5 mld zł. Kurs akcji Budimeksu wzrósł o ponad 60 proc. w ostatnich 12 miesiącach. Reklama Cały tekst przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP Tomasz Jóźwik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję