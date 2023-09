O otwarciu rekrutacji przez Neuralink dla CNN Business napisała Jennifer Korn.

Precyzyjny, Wszczepiony Robotycznie, Interfejs Mózg-Komputer

Badania, które mają się rozpocząć, noszą kryptonim PRIME. To skrót od Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface czyli Precyzyjny, Wszczepiony Robotycznie, Interfejs Mózg-Komputer. Ich celem jest ocena zarówno bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności implantu.

Co w praktyce czeka „ludziki doświadczalne” Elona Muska? W części mózgu, która kontroluje zamiar ruchu, umieszczony zostanie im chip. Będzie on przesyłał sygnały mózgowe do aplikacji i, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umożliwi pacjentom sterowanie kursorem i klawiaturą komputera myślami.

Oferta skierowana jest do osób zmagających się z porażeniem czterokończynowym lub stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Badanie będzie trwało sześć lat, w tym 18 miesięcy wizyt domowych i klinicznych, a przez następnych pięć lat – kontrolnych. Zainteresowane osoby proszone są o dopisanie się do rejestru na stronie Neuralink.

Małpa nie chciała grać

Nad implantem, który ma posłużyć pacjentom z ograniczeniami ruchowymi, firma pracowała przez pięć lat. Do tej pory testowany był tylko na zwierzętach, przy czym nie obyło się bez skandalu. Jedna z małp zmarła podczas prób nakłonienia jej do grania w jedną z pierwszych gier wideo – Ponga.

W maju Neuralink otrzymał zgodę FDA na testy na ludziach. Następnie dzięki zbiórce crowdfundingowej, którą przeprowadziła dla nich firma Founders Fund, udało jej się pozyskać 280 milionów dolarów. A teraz nadszedł czas na uruchomienie testów.

Warto wspomnieć, że wcześniej FDA odrzucała wnioski Neuralink w sprawie testów na ludziach ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia mózgu. Korn przytacza informacje agencji Reuters, zgodnie z którymi firma spieszyła się z wprowadzeniem produktu na rynek, co skutkowało nieostrożnością i śmiercią zwierząt. Czy w przypadku „ludzików doświadczalnych” standardy bezpieczeństwa zostaną zachowane? Neuralink nie odpowiedział na prośbę CNN Business o komentarz.