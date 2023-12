Z badania "Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach" przeprowadzonego na zlecenie współpracującej z KRD firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso wynika, że nieuregulowane zobowiązania dla 68 proc. firm są "poważną przeszkodą w biznesie".

Dodano, że co piąta firma nie ma z czego zapłacić partnerom handlowym, 1/4 jest zmuszona ograniczać inwestycje, a 19 proc. podnosić ceny swoich towarów i usług.

"13 proc. ma problemy z wprowadzaniem produktów na rynek i tyle samo odczuwa pogorszenie swojego wizerunku, czego rezultatem są słabsze warunki finansowe dostaw, jakie proponują im kontrahenci. Co 10. z konieczności zmniejsza zatrudnienie i obniża pensje pracownikom" - poinformowano.

Skutki bywają dalekosiężne

4 na 10 badanych firm ocenia opóźnione płatności jako poważny problem, z czego 16 proc. uważa, że jest on "bardzo duży". "Regulowanie zobowiązań z poślizgiem jest dotkliwe szczególnie dla branży budowlanej i handlowej" - wskazano.

Jak zauważa prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, nierzadko unikanie płacenia jest celowym działaniem firm. "Liczą, że wierzyciel nie podejmie żadnych radykalnych działań i nastąpi przedawnienie należności. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy efektywnie wykorzystali czas, jaki pozostał do końca roku, zrobili przegląd niezapłaconych faktur i jak najszybciej podjęli działania windykacyjne" - tłumaczy.

Za chwilę przedawnią się faktury z 2021 roku

"Z końcem tego roku kwoty uwięzione w fakturach wystawionych w 2021 r. mogą firmom przepaść. W grę wchodzi nawet 121 mld zł" - podało KRD.

Według statystyk Kaczmarski Inkasso w II półroczu 2023 r., w porównaniu do I półrocza br., widać 10-proc. wzrost liczby i wartości faktur przekazywanych do windykacji. "Oznacza to, że przedsiębiorcy szukają gotówki, gdzie to tylko możliwe, także w fakturach zamrożonych u nierzetelnych partnerów handlowych. Jest im ona potrzebna na pokrycie bieżących zobowiązań, jak wynagrodzenia pracowników, raty kredytów i leasingu oraz podatki" - podano.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że polskie firmy mają 9,6 mld zł zaległości. Średnie zadłużenie każdej z nich wynosi 36,6 tys. zł.

Badanie "Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach" przeprowadzono przez TGM Research na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso w styczniu 2023 r. techniką CAWI na reprezentatywnej grupie 517 mikro, małych i średnich firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta