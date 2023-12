We wrześniu i październiku br. liczona rdr dynamika cen materiałów budowlanych spadła odpowiednio do -0,6 i -0,3 proc. - wskazano w raporcie portalu RynekPierwotny.pl. Dodano, że w listopadzie korekta cen była kontynuowana i "pogłębiła się" o -1,5 proc.

Według autorów raportu, tym samym na krajowym rynku materiałów budowlanych "intensywność korekty przybiera na sile", co, jak stwierdzili, stawia pod sporym znakiem zapytania przewidywany przez rynkowych ekspertów powrót wzrostów cen w przyszłym roku.

W raporcie powołano się na odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych Grupy PSB Handel S.A., który, jako ceniono, w listopadzie "nieco" zaskoczył swą intensywnością, "zwłaszcza na tle wciąż dość mocno trzymającej się rodzimej inflacji na poziomie 6,5 proc".

Wskazano, że w dalszym ciągu liderem wzrostów pozostaje cement-wapno "jako pozycja najmocniej zwyżkująca rok do roku o ponad 15 proc.", dodając, że jednocześnie ta sama grupa asortymentowa w relacji miesiąc do miesiąca zanotowała drugi co do wielkości regres stawek o - 1,7 proc., co, zdaniem autorów raportu, jest "najlepszym potwierdzeniem" obowiązującej tendencji.

Jak zauważyli eksperci portalu RynekPierwotny.pl, ponownie potwierdzony został trend rosnącego wolumenu pozycji rok do roku taniejących. Podali, że w październiku grupa PSB zakomunikowała dziesięć takich przypadków, w listopadzie zaś liczba ta wzrosła do trzynastu, czyli "grubo ponad" połowy monitorowanych grup towarowych. "Wśród nich, tak jak przed miesiącem, wyróżniają się płyty OSB z drewnem oraz izolacje termiczne, tym razem z cenowym regresem rdr rzędu odpowiednio 26 i 8 proc.".

W opinii ekspertów Grupy PSB dynamika sprzedaży w listopadzie br. w relacji rok do roku była zróżnicowana. Największy wzrost odnotowano w grupie: wykończenia (+46 proc.) czy farby, lakiery (+26 proc.), co, jak oceniono, prawdopodobnie związane jest z okresem przedświątecznego odświeżania mieszkań. Zaś w spadkach sprzedaży przodowały kategorie: dachy, rynny (-21 proc.), ogród i hobby (-15 proc.) oraz izolacje termiczne (-13 proc.).

Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl dodatnia dynamika sprzedaży była udziałem dwunastu grup towarowych, ujemna wystąpiła w ośmiu przypadkach. Ich zdaniem trudno zatem o jednoznaczny wniosek, że za spadkami cen materiałów budowanych stoi niewystarczający na nie popyt. "Co więcej, nie słabnie dość wyraźna tendencja wzrostowa danych GUS budownictwa mieszkaniowego, które są wiarygodnym wskaźnikiem trendów popytowych rynku materiałów budowlanych. Dane za październik ponownie potwierdziły jej aktualność nie tylko w przypadku mieszkań rozpoczętych przez deweloperów, ale przede wszystkim nowych pozwoleń na budowę" - stwierdzili eksperci.

Dodali też, że coraz wyraźniejsza odwilż cenowa na krajowym rynku materiałów budowlanych może być efektem taniejących na świecie surowców z ropą naftową i węglem na czele, a także rosnącego w siłę złotego, dzięki któremu import nie tylko komponentów produkcyjnych, ale i gotowych materiałów jest obecnie coraz tańszy.

"Tym samym korekta cenowa może tu jeszcze potrwać, choć nie sposób na chwilę obecną przewidzieć moment przesilenia" - podsumowali eksperci.