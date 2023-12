Jak mówił Hetman, pierwszy dzień swojego urzędowania rozpoczął od rozmów na temat mieszkalnictwa. "Potwierdziły się doniesienia medialne o tym, że pieniądze na ten +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+ praktycznie rzecz biorąc się skończyły i program można byłoby zamknąć" - powiedział.

"Chciałbym uspokoić naszych rodaków, że forma pomocy w wzięciu kredytu będzie kontynuowana" - zapewnił Krzysztof Hetman.

Dodał, że "w tej chwili wyjdziemy z propozycją kontynuacji programu". "Jak ten program będzie kontynuowany na początku przyszłego roku, to siądziemy i przejedziemy do bardziej kompleksowego programu, który będzie oddziaływał nie tylko na rynek popytu, ale także na rynek podaży" - powiedział.

Minister przyznał, że chciałby program zmodyfikować, tak "aby był otwarty dla większej liczby naszych rodaków". "Może uda się go +potanić+, nie powodując kosztów dla budżetu państwa" - wskazał. Jak mówił, jeszcze dziś ma otrzymać informację analityczną w tej sprawie; i czeka go jeszcze rozmowa z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

"Będziemy chcieli zrobić komponent na rynek popytowy, czyli wsparcie dla tych, którzy muszą wziąć kredyty. Byłoby także wsparcie po stronie podażowej, bo musimy uwolnić ziemie pod te nowe inwestycje. I trzeci element to jest budowa komunalnych mieszkań, także na wynajmem, przede wszystkim przez samorządy lokalne" - wyjaśnił szef MRiT.

Pytany o to, czy kredyt 2 proc. zostanie utrzymany, odparł: "To jest kwestia analizy, jeśli chodzi o budżet państwa." Dopytywany, czy oprocentowanie może być mniejsze, odparł: "Tak, między 2 proc. a 0 proc.".

Minister zapewnił, że chce kontynuować wakacje kredytowe. Jak dodał, "na to mamy jeszcze czas, to nie musi się zdarzyć już teraz w grudniu".

Wskazał, że w przypadku kredytu 2 proc. sytuacja jest inna, "bo tam praktycznie rzecz biorąc 1 stycznia można by ten program zamknąć ze względu na wyczerpane środki".

W środę Bank Ochrony Środowiska poinformował, że z dniem 29 grudnia br. czasowo wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków o "Bezpieczny kredyt 2 proc.", w związku z wyczerpywaniem się limitu dopłat.

"Bezpieczny kredyt" do 31 grudnia 2027 r.?

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. "Bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. "Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Zgodnie z ustawą "Bezpieczny kredyt" może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 r. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku, jednak wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.