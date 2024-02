"Bazar Byłych Kochanków" reklamuje się hasłem: "Sprzedaj to, co zostało po dawnym kochanku, kup prezent nowemu". Na ustawionych straganach sprzedawane są ubrania, książki, torby, portfele, zegarki, grzebienie czy filiżanki do kawy. Do produktów dodano notatki gorzko wspominające zakończony związek, jak m.in. "poszło szybko, nasza bateria się wyczerpała", przyklejone do zegarka.

Reklama

Niektórzy pojawiają się, by znaleźć inspirację na prezent na walentynki

"Chciałam coś przywieźć, ale nie byłam pewna, czy uda mi się to od razu sprzedać. Zwykle wyrzucam takie małe przedmioty z przeszłości. Jest jednak kilka rzeczy, których wyrzucić nie chcę, np. ołowiany żołnierzyk. Mogę go tutaj przywieźć i sprzedać" - powiedziała tureckiemu dziennikowi odwiedzająca bazar kobieta.

Reklama

Na bazarze swoje pamiątki z poprzednich związków wspólnie wystawiła młoda para Turków. "Niektóre z nich pochodzą z naszych dawnych związków, inne przysłali nam znajomi, dowiedziawszy się o pomyśle" - przyznali.

Założyciel bazaru zauważył, że poza sprzedawaniem na nim przedmiotów "odziedziczonych po swoich byłych", niektórzy pojawiają się, by znaleźć inspirację na prezent na walentynki.