Do dziś był wyznaczony termin zgłaszania uwag do zmian w kodeksie etyki lekarskiej. Wiele propozycji odnosi się do tego, jak powinna wyglądać teleporada w kontekście pracy lekarzy w tzw. receptomatach. Z izb lekarskich słyszymy jednogłośnie, że to za mało, by uporać się z nieprawidłowościami, czyli taśmowym wystawianiem leków przez medyków za pośrednictwem portali. Potrzebne są zmiany ustawowe. A na to, że proceder ma się dobrze, wskazują dane Centrum e-Zdrowie na temat recept na tzw. leki opioidowe. W ciągu czterech lat liczba wystawianych rocznie pełnopłatnych preskrypcji na preparaty z tej grupy wzrosła o ponad 440 tys. I nawet Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, nie ma wątpliwości: to efekt działania receptomatów.

