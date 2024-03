Ceny materiałów budowlanych w lutym br. spadły o 3 proc. w porównaniu do lutego 2023 r. - poinformowały we wtorek Polskie Składy Budowlane (PSB). To szósty miesiąc z rzędu spadków cen. Najbardziej, o 24 proc., potaniały płyty OSB i drewno.