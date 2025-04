ARP otrzyma 700 mln zł

"Podjąłem decyzję, aby przekazać ponad 700 mln zł do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą między innymi pomocy (...) między innymi dwóm firmom raciborskim. Oczywiście Rafako i chodzi tam o nowe uruchomienie produkcji. Będziemy definiować, co jest możliwe. (...) Natomiast środki, aby to stało się faktem, zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu" - powiedział premier.

Dodał, że drugą firmą, która otrzyma wsparcie jest Rafamet, a środki pomocowe powinny umożliwić nie tylko jej przetrwanie, ale i rozwój. (PAP)