Firmy objęte sankcjami

Na liście sankcyjnej znalazły się firmy GMC Semiconductor Technology (Wuxi) i Jicun Semiconductor Technology, które zakupiły amerykański sprzęt dla chińskiego producenta chipów SMIC, mimo iż nie posiadały amerykańskiej licencji na nabywanie takich towarów.

W sumie na amerykańską listę z ograniczeniami handlowymi wpisane zostały 23 podmioty z Chin.

Powody wpisania na listę sankcyjną

Znalazła się tam także m.in. firma Shanghai Fudan Microelectronics Technology Co., zajmująca się produkcją wysokowydajnych układów scalonych do komputerów, a także powiązane z nią firmy i inne podmioty w Chinach, Singapurze i na Tajwanie. Zostały one dodane do listy za nabywanie towarów pochodzących z USA „w celu wsparcia modernizacji chińskiej armii, za udział w chińskim sektorze zaawansowanych komputerów oraz zintegrowanej produkcji i dystrybucji, a także za bezpośrednie zaopatrywanie chińskiego systemu wojskowego, rządowego i bezpieczeństwa”.

Według ministerstwa handlu USA firma Shanghai Fudan Microelectronics Technology. Co dostarczała również technologię rosyjskim producentom sprzętu wojskowego.

Do listy dodano także podmioty z Indii, Iranu, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.