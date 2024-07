- Te rejestry pokazują, że osoby działające w dark webie uzyskują dostęp do danych firm. To może oznaczać, że dysponują danymi uwierzytelniającymi pracowników firmy, co daje im dostęp do jej systemu i pozwala na ingerowanie w działalność – dodaje Burak Uyduran.

Ekspert wskazuje również na zagrożenie atakami ransomware (złośliwe oprogramowanie – red.) i wyjaśnia, że za tego typu aktywnością stoją wieloosobowe, ustrukturyzowane organizacje, które niejednokrotnie zatrudniają analityków biznesowych i analityków danych.