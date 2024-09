Cele zero emisyjności do 2040 roku

Volkswagen Poznań, podobnie jak inne zakłady grupy Volkswagen na świecie, zobowiązał się do pełnej dekarbonizacji do roku 2040. To ambitne zobowiązanie obejmuje wszystkie etapy produkcji, zarówno w zakładach produkujących samochody, jak i w odlewniach. Jak podkreślił Damian Kurzajczyk, cele te są traktowane nie tylko jako wyzwanie, ale również jako element wzrostu konkurencyjności firmy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń.

Zielona energia i inwestycje w fotowoltaikę Jednym z kluczowych kroków na drodze do dekarbonizacji było przejście zakładów Volkswagen Poznań na zieloną energię. Od 2019 roku wszystkie trzy zakłady w Poznaniu i Wrześni są zasilane w 100% zieloną energią.

Oprócz tego, na terenie zakładu we Wrześni powstały dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 22 hektarów, co odpowiada około 30 boiskom piłkarskim. Instalacje te, generujące 15,2 MW, pokrywają około 20% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną zakładu, a w słoneczne dni potrafią całkowicie zaspokoić potrzeby produkcyjne.

Kolejne kroki: energia wiatrowa i biometan Volkswagen Poznań nie zamierza poprzestać na już osiągniętych wynikach.

Planuje dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe, które mają pokrywać kolejne 8-10% zapotrzebowania na prąd.

Ponadto, firma intensywnie pracuje nad możliwością wykorzystania biometanu w celu zastąpienia gazu ziemnego, który obecnie stanowi 60% miksu energetycznego zakładów. Przekształcenie obecnych źródeł energii na bardziej ekologiczne jest kluczowe dla pełnej dekarbonizacji procesów produkcyjnych.

Efektywność energetyczna i Gospodarka Obiegu Zamkniętego Oprócz generowania własnej energii, Volkswagen Poznań inwestuje w technologie zwiększające efektywność energetyczną. Dzięki odzyskowi ciepła odpadowego z procesów odlewniczych firma ogrzewa 6000 mieszkań w Poznaniu, co jest przykładem efektywnej współpracy z lokalną społecznością. To podejście wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie odpady jednego procesu stają się zasobami dla innego.

Wyzwania i współpraca z rządem

Mimo znacznych postępów, pełna dekarbonizacja przemysłu nie jest możliwa bez współpracy z rządem i samorządami. Damian Kurzajczyk podkreśla, że kluczowe dla sukcesu jest wsparcie regulacyjne oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączaniem do sieci energetycznej nowych źródeł energii odnawialnej. Ważnym elementem jest także rozwój technologii magazynowania energii, w tym wykorzystanie wodoru, który może odegrać kluczową rolę w przyszłości energetyki.

Volkswagen Poznań podejmuje zdecydowane kroki w kierunku pełnej dekarbonizacji swoich zakładów produkcyjnych. Inwestycje w zieloną energię, efektywność energetyczną oraz współpraca z rządem i lokalnymi społecznościami są fundamentami, na których opiera się strategia firmy.

Przemysł motoryzacyjny stoi przed wieloma wyzwaniami, ale działania podejmowane przez Volkswagen Poznań pokazują, że transformacja energetyczna jest możliwa i może stać się kluczowym elementem w budowie zrównoważonej gospodarki przyszłości.