W odpowiedzi na wyzwania technologiczne i cywilizacyjne, branża wodno-ściekowa zaczyna przechodzić od modelu reaktywnego do predykcyjnego, sięgając po zaawansowaną analitykę. Kluczową rolę odgrywają tu rozwiązania wykorzystujące tzw. cyfrowe bliźniaki (ang. digital twins) czyli wirtualne modele rzeczywistych obiektów lub procesów, które działają równolegle do nich i odwzorowują ich zachowanie w czasie rzeczywistym.

Branża wodno-ściekowa w punkcie zwrotnym

Jeszcze niedawno zarządzanie oczyszczalniami ścieków opierało się w dużej mierze na doświadczeniu operatorów, analizach laboratoryjnych i reagowaniu na bieżące zdarzenia. Ten model, przez lata skuteczny, dziś coraz wyraźniej przestaje odpowiadać realiom przemysłu. Rosnące koszty energii, zaostrzające się normy środowiskowe i coraz większa złożoność procesów technologicznych sprawiają, że branża wodno-ściekowa znajduje się w punkcie zwrotnym.

Współczesne instalacje oczyszczania ścieków to układy wielowymiarowe, w których procesy biologiczne, chemiczne i mechaniczne oddziałują na siebie w czasie rzeczywistym. Jak zauważa dr inż. Bogusław Buczak, dyrektor Działu Inżynierii Procesowej w SEEN Technologie Sp. z o.o., liczba zmiennych wpływających na końcowy efekt technologiczny jest dziś na tyle duża, że ich skuteczne kontrolowanie bez wsparcia zaawansowanych narzędzi staje się praktycznie niemożliwe. W takich warunkach tradycyjne podejście, oparte na punktowych pomiarach i analizach wykonywanych z opóźnieniem, przestaje być wystarczające.

Konsekwencje są bardzo konkretne. Wysokie zużycie energii - szczególnie w procesach napowietrzania, nadmiarowe dawkowanie chemikaliów czy zwiększone ryzyko zaburzeń technologicznych przekładają się bezpośrednio na koszty operacyjne i stabilność pracy instalacji. W efekcie oczyszczalnia coraz częściej przestaje być przewidywalnym elementem infrastruktury, a zaczyna funkcjonować w trybie ciągłego reagowania na zmienne warunki.

Od reakcji do predykcji: nowy paradygmat zarządzania

To właśnie ta zmiana skali i złożoności sprawia, że branża zaczyna przesuwać się w stronę rozwiązań opartych na danych i automatyzacji. Nie jest to jednak wyłącznie kwestia technologicznej ambicji, lecz raczej konieczność. W modelu reaktywnym coraz trudniej osiągać powtarzalne, zoptymalizowane wyniki. Dlatego rośnie znaczenie podejścia predykcyjnego, w którym kluczowe staje się nie tyle reagowanie na zakłócenia, co ich przewidywanie i zapobieganie im jeszcze przed wystąpieniem.

- Bez automatyzacji i analizy danych w czasie rzeczywistym nie jesteśmy w stanie uzyskiwać stabilnych, optymalnych rezultatów - wskazuje dr Karol Trojanowicz, technolog w SEEN Technologie Sp. z o.o. Jak dodaje, nowoczesne systemy nie tylko wspierają operatorów, ale w praktyce umożliwiają prowadzenie procesu na poziomie niedostępnym przy wykorzystaniu tradycyjnych metod.

Naturalną konsekwencją tej zmiany jest rosnące znaczenie cyfrowych modeli procesowych. Jednym z kluczowych narzędzi staje się tzw. cyfrowy bliźniak – dynamiczny model matematyczny odwzorowujący rzeczywistą instalację i wszystkie zachodzące w niej procesy. W odróżnieniu od klasycznych systemów sterowania, które reagują na aktualny stan, model taki pozwala symulować różne scenariusze pracy i oceniać ich skutki jeszcze przed wprowadzeniem zmian w rzeczywistym układzie.

W tym kontekście pojawiają się rozwiązania takie jak ASOS® (Automatic Supervision & Optimization Service) - systemy, które łączą dane z czujników online, algorytmy procesowe oraz modele matematyczne w jeden spójny ekosystem. Ich rola nie ogranicza się do sterowania instalacją: w praktyce pełnią one funkcję cyfrowego doradcy technologicznego, analizującego równocześnie wiele zmiennych i rekomendującego najbardziej efektywne strategie działania. Jednocześnie, dzięki centralizacji danych, kontroli nad przepływem informacji oraz standaryzacji logiki sterowania, systemy tego typu stanowią istotny element architektury cyberbezpieczeństwa nowoczesnych oczyszczalni, ograniczając ryzyko nieautoryzowanych ingerencji i zwiększając odporność infrastruktury na zagrożenia cyfrowe.

Jak wskazują eksperci, kluczową zmianą jest przejście z podejmowania decyzji „na podstawie doświadczenia” do decyzji opartych na wielowymiarowej analizie danych. Operator nie musi już samodzielnie interpretować wyników pomiarów i przewidywać skutków swoich działań - system wykonuje te operacje w sposób ciągły, dostarczając gotowe, zoptymalizowane nastawy procesowe. - To nie jest klasyczny system sterowania, ale system doradczy, który pozwala na kompleksową optymalizację całego procesu - zauważa Bogusław Buczak. Jak dodaje, w praktyce oznacza to możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału istniejącej technologii.

Efektywność, stabilność i ESG - trzy filary zmiany

Wymiar tej transformacji najlepiej widać w konkretnych efektach operacyjnych. W najbardziej energochłonnych procesach, takich jak napowietrzanie komór osadu czynnego, odpowiednia optymalizacja może prowadzić do redukcji zużycia energii nawet o 20-30 proc., co w dużych instalacjach oznacza oszczędności rzędu setek megawatogodzin rocznie. Równocześnie możliwe jest znaczące ograniczenie zużycia środków chemicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganej jakości ścieków oczyszczonych.

Istotnym efektem jest także stabilizacja pracy całego układu technologicznego, w tym procesów beztlenowych odpowiedzialnych za produkcję biogazu. W praktyce przekłada się to nie tylko na większą niezawodność instalacji, ale również na poprawę bilansu energetycznego zakładu i jego ogólnej rentowności. Co istotne, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów analitycznych i modeli procesowych możliwe jest realne oddziaływanie na sposób prowadzenia procesu, w tym jego intensyfikacja, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie produkcji biogazu. Otwiera to również drogę do uzyskiwania dodatkowych korzyści ekonomicznych, takich jak możliwość pozyskania tzw. białych certyfikatów, a także zwiększa niezależność energetyczną oczyszczalni od wahań cen nośników energii, w tym ropy naftowej.

Transformacja cyfrowa w branży wodno-ściekowej wpisuje się w szerszy trend związany z rozwojem Przemysłu 4.0. Oczyszczalnie przestają być zbiorem odrębnych urządzeń sterowanych lokalnie, a stają się zintegrowanymi systemami, w których dane przepływają pomiędzy czujnikami, systemami sterowania i modelami analitycznymi. ASOS® jest przykładem takiego podejścia, łącząc warstwę fizyczną infrastruktury z jej cyfrowym odwzorowaniem i umożliwiając dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy nimi.

Jednym z najbardziej odczuwalnych efektów tej zmiany jest wzrost stabilności pracy instalacji. Możliwość przewidywania zdarzeń - od wahań ładunku zanieczyszczeń po potencjalne zakłócenia procesowe - pozwala ograniczyć ryzyko awarii i lepiej planować pracę oczyszczalni. W praktyce oznacza to przejście od zarządzania kryzysowego do zarządzania wyprzedzającego.

Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt środowiskowy. Optymalizacja zużycia energii i chemikaliów przekłada się bezpośrednio na redukcję śladu węglowego i wodnego, co wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju oraz wymagania raportowania ESG. Jednocześnie utrzymanie stabilnej jakości ścieków oczyszczonych, niezależnie od zmiennych warunków pracy, staje się łatwiejsze do osiągnięcia.

Algorytmy równie ważne jak infrastruktura fizyczna

Wszystko wskazuje na to, że branża wodno-ściekowa wchodzi w etap, w którym dane i algorytmy stają się równie istotne jak infrastruktura fizyczna. Oczyszczalnia przestaje być jedynie instalacją technologiczną, a zaczyna funkcjonować jako system decyzyjny, zdolny do ciągłego uczenia się i adaptacji.

Rozwiązania takie jak ASOS® nie są więc jedynie kolejnym narzędziem technologicznym, lecz elementem szerszej zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu procesami. W tym sensie transformacja, którą obserwujemy, nie dotyczy wyłącznie pojedynczych zakładów, ale całego sektora oraz silnie wpływa na jego rolę w gospodarce, energetyce i ochronie środowiska.