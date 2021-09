– Złożoność cyfrowej rzeczywistości stawia przed nami wyzwanie stworzenia systemowych rozwiązań, które będą gwarantowały stałe podwyższanie poziomu ochrony systemów. Oznacza to, że musimy dziś wypracować schematy działania, które uodpornią nas na zjawiska, z którymi zetkniemy się w przyszłości i których skali, a nawet może natury, jeszcze nie znamy. ISAC to sprawdzony już model współpracy i analiz, który pomaga w budowie ekosystemu cyberbezpieczeństwa – powiedział moderator dyskusji Krzysztof Silicki, zastępca Dyrektora NASK.

Centra Wymiany i Analizy Informacji mają pomóc w budowaniu sieci połączeń, które usprawnią system. – Są dużo lżejsze od struktur sektorowych. Nie muszą mieć skomplikowanego systemu ani request trackera. Cel jest prosty. Dzięki nim organizacjom z tego samego sektora łatwiej jest się od siebie uczyć – mówiła Magdalena Wrzosek z Ernst & Young Business Advisory. Jej zdaniem na tym zalety się nie kończą. – Takie Centra są wrażliwe na kulturowe i społeczne aspekty danego państwa. ISAC np. ze Stanów mają zupełnie inny sposób funkcjonowania niż te, które powstają w Europie. Poza tym, w przeciwieństwie do CERF, są tworzone oddolnie, więc to sektor decyduje, czy istnieje potrzeba ich utworzenia. Magdalena Wrzosek dodała też, że łatwiej budować zaufanie w mniejszych strukturach. – Dobrowolne inicjatywy mają dużo większą skuteczność niż odgórne decyzje administracji publicznej, które niekiedy zmuszają sektor do współpracy i wymiany wiedzy.

Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Polsce istnieje już w sektorze kolejowym. Z danych Instytutu Kolejnictwa wynika, że na trasy zamawiane z wykorzystaniem sieci internetowych wyjeżdża ok. 2 tys. pociągów dziennie. Zdaniem Marka Pawlika, zastępcy dyrektora Instytutu, pokazuje to, jak potrzebna jest troska o bezpieczeństwo w wirtualnej rzeczywistości. – Szybko zrozumiały to zarządy branżowych podmiotów. Stąd decyzja o stworzeniu płaszczyzny do współpracy i wymiany doświadczeń. Potrzeba jednak jeszcze doprecyzowania ogólnych wytycznych.