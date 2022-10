Jak przekazała we wtorek spółka PFR Ventures, 83 lokalne i zagraniczne fundusze dokonały w trzecim kwartale br. 127 transakcji o łącznej wartości 513 mln zł w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Fundusze z portfela PFR Ventures zrealizowały przy tym 32 inwestycje w polskie start-upy (47,5 proc. udziału w wartości finansowania), natomiast fundusze związane z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - 66 (15,2 proc.).

Od początku br. do polskich start-upów trafiły inwestycje o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Tym samym do przekroczenia rekordowej wartości finansowania z 2021 r. brakuje jeszcze 1,1 mld zł - podkreślono w kwartalnym podsumowaniu transakcji na polskim rynku venture capital (VC) sporządzonym przez PFR Ventures i Inovo.

Wynik za trzeci kwartał br. nieznacznie odbiega od wartości finansowania z analogicznego okresu w 2021 r. Jest również zbliżony do pierwszego kwartału br. przy spojrzeniu na wartość transakcji bez tzw. megarund - wskazali autorzy raportu. Jak podkreślili, ostatnie trzy miesiące na polskim rynku zazwyczaj stanowią najmocniejszy okres finansowania, zatem jeżeli ten trend się utrzyma, należy się spodziewać kolejnego rekordu.

"Do przebicia rekordu z 2021 r. brakuje nam około 1 mld zł. Historycznie nasz rynek odnotowywał takie poziomy kwartalnego finansowania już pięciokrotnie. Pozwala to wierzyć, że mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych oraz geopolitycznych, polski ekosystem utrzyma trend wzrostowy. Co najważniejsze, będzie to nas wyróżniać na tle innych regionów, w których obserwujemy duże spadki. Postrzegamy to jako pozytywny sygnał dla zagranicznych inwestorów chcących działać w CEE" – ocenił wiceprezes w PFR Ventures Aleksander Mokrzycki, cytowany w informacji prasowej.

"Niezależnie od niewielkiego (12 proc.) spadku wartości inwestycji rok do roku w trzecim kwartale, jesteśmy na dobrej drodze, by co najmniej wyrównać rekordowy 2021 rok. O 14 proc. wzrosła liczba transakcji, co z pewnością zaowocuje w przyszłości większą liczbą późniejszych rund, gdy sentyment rynku się poprawi i aktywność funduszy międzynarodowych w naszym regionie wróci do poziomów sprzed roku" – stwierdził z kolei Karol Lasota z Inovo Venture Partners, również przytaczany w podsumowaniu raportu.

Jak wskazali autorzy opracowania, 67 proc. zainwestowanych w okresie lipiec-wrzesień br. środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w wartości transakcji wyniósł 49 proc. Jednocześnie 110 z 127 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym. 113 transakcji przeprowadziły polskie zespoły.

Z raportu wynika, że 32 z 127 transakcji w trzecim kwartale br. to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. Zapewniły one około 47,5 proc. kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają też fundusze NCBR, które dokonały 66 transakcji (15,2 proc. udziału w wartości) - dodano.

15 największych transakcji z tego roku odpowiada za 75 proc. kapitału, który trafił do rodzimych start-upów - zaznaczono.

Wśród największych transakcji z tego kwartału autorzy raportu wyróżnili rundy A spółek SunRoof i Nevomo, które pozyskały po 70 mln zł. "Odnotowaliśmy również osiem transakcji powyżej 10 mln zł. Co interesujące: istotna część z nich to transakcje zalążkowe, które znacznie przekraczają średnią wartość finansowania na tym etapie rozwoju" - zaznaczyli.

Spółka PFR Ventures zarządza środkami, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital (VC) oraz Private Equity (PE). Celem PFR Ventures jest zasilanie tym kapitałem innowacyjnych polskich przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Spółka posiada obecnie w swoim portfelu ponad 60 funduszy, które dokonały ponad 550 inwestycji.

Inovo Venture Partners to fundusz VC inwestujący w start-upy z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach drugiego funduszu Inovo Venture Partners zarządza kapitałem o wartości 245 mln zł (54 mln euro). (PAP)