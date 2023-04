Już złożone przez firmy deklaracje wskazują, że budżet państwa zasili z tego tytułu kwota 3,5 mld zł, chociaż w rządowych planach finansowych założono 2,2 mld zł.

Reklama

Dobra passa w wynikach finansowych kontrolowanych przez państwo spółek trwa od dwóch lat. W 2021 r. ta grupa spółek zarobiła łącznie 45 mld zł, a w poprzednich 12 miesiącach ponad 60 mld zł. Jednocześnie, zgodnie z polityką rządu, spółki niechętnie dzieliły się zyskami z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. Planowane za zeszły rok wpływy do budżetu z tytuły dywidend wyniosły niecały 1 mld zł. Jedynie w 2020 r. do państwowej kasy wpłynęło mniej z tego tytułu.

Ile kontrolowane przez państwo spółki wypłacą swoim akcjonariuszom z zysków wypracowanych w 2022 r., jeszcze nie wiadomo, bo firmy dopiero składają wstępne deklaracje. PKN Orlen, który miał w 2022 r. rekordowe 35,3 mld zł zysku, zadeklarował wypłatę dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję. Spółka zamierza przekazać posiadaczom akcji 6,4 mld zł. Biorąc pod uwagę 50-proc. udział Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki, do budżetu trafi ok. 2,6 mld zł netto (po potrąceniu 19-proc. podatku).

Reklama

Deklarację wypłaty dywidendy z zysku za 2022 r. złożył również PKO BP. Zarząd banku będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy 1,63 mld zł (1,3 zł na akcję). To dokładnie połowa wypracowanego w zeszłym roku zysku. Na taką wypłatę zgodziła się Komisja Nadzoru Finansowego. Także w 2021 r. bank wypłacił niemal 50 proc. zysku. Do Skarbu Państwa trafi z tego tytułu ok. 0,4 mld zł.

CAŁY TEKST WE WTORKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP