Najpierw pandemia, a potem pierwsza od dekad regularna wojna na Starym Kontynencie spowodowały, że doszło do prawdziwej kumulacji niekorzystnych zjawisk oddziałujących na gospodarkę. Zagrożenia kryzysowe czy niestabilność geopolityczna nie znikną nagle z naszej rzeczywistości.

Nowe cele

„Czeka nas co najmniej dekada zawirowań, w czasie której kraje i podmioty biznesowe będą starały się kształtować nowe gospodarcze strategie. A to wszystko w obliczu koniecznej transformacji energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W Polsce i całej Unii Europejskiej niezbędne jest podjęcie decyzji determinujących nasze miejsce w przyszłym światowym porządku gospodarczym” – czytamy w materiałach zapowiadających tegoroczny Europejski Kongres Finansowy. Celem spotkania ma być podjęcie próby zdefiniowania nowych celów i narzędzi do ich realizacji. Ambicją Kongresu jest rekomendowanie praktycznych rozwiązań wspierających rozwój gospodarki Unii Europejskiej i Polski.

Wśród kilkudziesięciu zaplanowanych tematów, wiodącymi będą m.in.: nowy porządek na świecie, w Europie i w Polsce, nowy ład w sektorze finansowym oraz nowe technologie w finansach. Odbędą się m.in.:



Debata Prezesów - mapa wyzwań przed sektorem bankowym;

Makroekonomiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań 2023-2026;

Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2023-2026;

Ryzyko bankowe – mapa wyzwań dla sektora bankowego. Okrągły stół CROs;

Gwiazdy Bankowości – gala wręczenia nagród w rankingu Dziennika Gazety Prawnej;

Debata oksfordzka Akademii EFC.

W gronie prelegentów pojawią się m.in. Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Verena Ross, Przewodnicząca Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Wsparcie dla Ukrainy

W dniu otwarcia wykład pt. „Ukraina- Polska – Demokracja” wygłosi Timothy Snyder. To jeden z najwybitniejszych znawców najnowszych dziejów Europy Środkowej i Wschodniej, współczesnej polityki, stosunków międzynarodowych, polityki cyfrowej oraz edukacyjnej. Obecnie pracuje na uniwersytecie Yale. Po ataku Rosji na Ukrainę rozpoczął cykl wykładów pt. „The Making of Modern Ukraine” i udostępnił je na YouTube. Tylko w ostatnich kilku miesiącach zostały obejrzane przez miliony osób. Timothy Snyder zainicjował również projekt „Documenting Ukraine” wspierający dziennikarzy, uczonych, artystów, intelektualistów i archiwistów działających w Ukrainie w ich wysiłkach zmierzających do stworzenia faktycznego zapisu wojny.

Timothy Snyder połączy się live z uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego. Po wykładzie przewidziana jest sesja podczas, której będzie można profesorowi zadawać pytania.

Debaty i rekomendacje

EKF to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Powstał w 2010 r. w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, by szukać rozwiązań problemów sektora bankowego i publicznego. Jest platformą debaty na temat stabilność europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Uczestnikami EKF są prezesi wiodących instytucji finansowych, polscy i zagraniczni politycy kształtujący politykę gospodarczą, uznani makroekonomiści i menedżerowie najwyższych szczebli z sektorów bankowości i rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego i prawnego, innowacji i IT, a także eksperci ze środowisk naukowych.

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje EKF nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania.

Idea EKF wykracza poza coroczne sopockie spotkania. Jest think-tankiem, który inicjuje konferencje, seminaria, debaty, opracowuje rekomendacje w sprawach kluczowo ważnych dla sektora finansowego Polski i Europy.

XIII Europejski kongres Finansowy odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot

