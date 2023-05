Z Almarem Latour rozmawia Marek Tejchman

Jaką wartość dodaną mogą dać swoim klientom media w dobie cyfrowej rewolucji?

Żyjemy w erze bombardowania informacjami i szybkiej transformacji. Przede wszystkim wartość dodaną możemy wnieść, realizując naszą misję. Misja Dow Jones polega na dostarczaniu naszym klientom wiarygodnych informacji w postaci najwyższej jakości wiadomości, danych i analiz, aby mogli oni podejmować decyzje w coraz bardziej złożonym świecie. Jednocześnie musimy skupiać się na inwestycjach w mechanizmy przekazywania informacji i dziennikarskich relacji tak, aby faktycznie docierały tam, gdzie nasi klienci ich potrzebują i oczekują – głównie w internecie i na urządzeniach mobilnych w postaci wideo, audio i nie tylko.

Co rozwój sztucznej inteligencji oznacza dla modelu biznesowego mediów?

Generatywna sztuczna inteligencja może istotnie zmienić to, jak żyjemy i pracujemy, a także wpływać na branżę medialną. Przedwczesne byłoby formułowanie konkretnych prognoz, ponieważ dopiero zaczynamy lepiej poznawać tę stosunkowo nową technologię. Ale podobnie jak wielu naszych konkurentów, w Dow Jones i „The Wall Street Journal” aktywnie szukamy możliwości wykorzystania siły tej technologii. Angażujemy się na rzecz obrony naszej własności intelektualnej przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Musimy uzyskać odpowiednią wartość za nasze wiadomości, dane i analizy, które zasilają modele uczenia maszynowego. Jednocześnie aktywnie koncentrujemy się na tym, jak wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję w naszej działalności w służbie klientom. To gorący temat dopiero od niedawna, lecz Dow Jones i „The Wall Street Journal” używają sztucznej inteligencji na różne sposoby od prawie dwóch dekad. Celem jest pogłębianie naszego dziennikarstwa i usprawnianie działalności operacyjnej, począwszy od generowania nagłówków aż po tzw. autentyczną inteligencję w obszarze zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami prawa. W tej dziedzinie wyszukiwane przez sztuczną inteligencję dane oddajemy w ręce wysoko wykwalifikowanych ekspertów merytorycznych, którzy potrafią wydobyć z nich sens i wyznaczyć szerszy kontekst.

Szybki wzrost liczby subskrypcji cyfrowych daje nadzieję na przyszłość wysokiej jakości dziennikarstwa. Czy w tym obszarze jest jeszcze jakiś potencjał wzrostu?

Istnieje ogromny apetyt na wysokiej jakości wiadomości i informacje. W Dow Jones znajduje to odzwierciedlenie we wzroście subskrypcji w całej firmie, który w ostatnim kwartale wyniósł 6 proc. Niedawno przekroczyliśmy również próg 5 mln płatnych subskrypcji w naszej firmie, co świadczy nie tylko o jakości dziennikarstwa, danych i analiz, lecz także o skuteczności naszych zespołów, które opracowują strategię budowania i utrzymywania mocnej bazy abonentów. Odbiorcy oczekują wysokiej jakości dziennikarstwa i informacji, a my musimy im je zapewniać. Wartość naszych wiadomości i informacji rośnie za każdym razem, gdy wchodzimy głębiej w dany temat i mamy wyjątkowy zbiór danych lub niepowtarzalne raporty czy analizy, które dają odpowiedź na złożone pytania dla określonej branży czy grupy użytkowników. W ostatecznym rozrachunku naszym celem jest dostarczanie jak najbardziej rzetelnych i istotnych informacji społecznościom, którym służymy – branżom, grupom zawodowym, obszarom geograficznym.

Jak znaczenie mają dla mediów takie wydarzenia jak WSJ CEO Summit pod kątem biznesowym czy reputacyjnym?

Są one niezwykle ważne i mają kluczowe znaczenie dla naszej misji. Takie spotkania, jak CEO Council Summit, to doskonały przykład na to, że WSJ i Dow Jones potrafią łączyć ludzi wyłącznie dzięki naszej umiejętności przekazania wyjątkowo rzetelnych informacji. Jest to też jeden z przykładów naszych działań na rzecz globalnej społeczności prezesów spółek. Wyjątkowe w przypadku CEO Council Summit jest to, że daje on liderom z różnych branż na całym świecie szczególną okazję, by porozmawiać na temat największych wyzwań w świecie i wypracować dla nich rozwiązania. Bardzo dużo dzieje się w świetle reflektorów z udziałem naszych światowej klasy dziennikarzy i postaci, z którymi przeprowadzają wywiady, a ponadto członkowie naszej rady bardzo wiele czerpią z nieplanowanych rozmów, które toczą się poza sceną, na korytarzach i przy posiłkach. Tworzymy jedyną w swoim rodzaju przestrzeń, gdzie liderzy mogą uczyć się od siebie nawzajem.

Jaki pańskim zdaniem będzie w przyszłości najważniejszy temat dla biznesu

Przewodnim tematem naszych czasów jest coraz szybsze tempo zmian zachodzących jednocześnie w tak wielu obszarach. Nie doświadczyliśmy tego nigdy wcześniej i na razie trudno jest nam zrozumieć konsekwencje tego zjawiska. Musimy z pokorą trzymać się faktów, relacjonując rozwój zdarzeń. Po pierwsze, mamy do czynienia ze skokiem technologicznym, w tym upowszechnianiem się zaawansowanej generatywnej sztucznej inteligencji, która nadal niesie ogromny potencjał dla biznesu, choć firmy dopiero wypracowują swoje podejście. Kolejny szeroki temat, który zdominuje nagłówki gazet w nadchodzących dziesięcioleciach, to transformacja energetyczna. Jednocześnie w centrum uwagi pozostaje geopolityka – trwająca wojna w Ukrainie i napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nadal mają wpływ na globalne perspektywy gospodarcze i finansowe. Ponadto wszystkie te obszary są ze sobą ściśle powiązane, co prowadzi do wyłaniania się kolejnych zjawisk, w tym wielu nieprzewidywalnych. Żyjemy w czasach nieustannych zmian. Rzetelne dziennikarstwo i usługi informacyjne nigdy nie były ważniejsze. ©℗