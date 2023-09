Jak co roku na początku września przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki spotkali się w Karpaczu, by dyskutować o sprawach ważnych dla Polski i Europy. Tym razem pod Śnieżkę przyjechało ok. 6 tys. osób, w tym przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Wśród zagranicznych gości byli m.in. prezes Portugalskiej Agencji Kosmicznej Ricardo Conde, specjalny przedstawiciel UE w regionie Sahelu Emanuela Claudia Del Re, autor książkowych bestsellerów oraz ekspert z zakresu relacji USA–Chiny, generał Amerykańskich Sił Powietrznych Robert Spalding, prawnuk Nelsona Mandeli, niezależny konsultant ds. praw człowieka Siyabulela Mandela.

Głównymi tematami dyskusji w Karpaczu były: bezpieczeństwo, polityka międzynarodowa i energetyka. Odbyło się ok. 500 debat.

Jak będzie wyglądał świat po zakończeniu wojny w Ukrainie? Czy możliwa jest współpraca między państwami, które mają zasadniczo różne wizje porządku światowego? To pytania, na które szukano odpowiedzi podczas pierwszej sesji plenarnej pt. „Kształtując nowy porządek świata”.

– Wojna w Ukrainie pokazała, że USA wróciły do Europy kilka lat po tym, kiedy uznaliśmy, że Ameryka skoncentruje się na Pacyfiku. Jak się okazuje, Europejczycy są uzależnieni od technologii i bezpieczeństwa oferowanych przez Stany Zjednoczone i to Amerykanie w tej chwili kreują innowacyjność i postęp – podsumowywał tę sesję Zygmunt Berdychowski, przewodniczący rady programowej forum.

Tradycyjnie wręczono Nagrody Forum Ekonomicznego. W kategorii Człowiek Roku został nagrodzony ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński

Drugi dzień otworzyła sesja „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Rozmawiano m.in. o przyszłości i dalszym rozwoju Unii oraz regionu, o znaczeniu energetyki jądrowej i podejściu do wojny w Ukrainie w państwach Wspólnoty Europejskiej.

Transformacja technologiczna firm, wpływ sztucznej inteligencji, regulacje, które będą chronić społeczeństwo, oraz dostęp do wysokiej jakości internetu – o tym rozmawiano podczas sesji „Nowy cyfrowy świat – wyzwania technologicznej rzeczywistości”.

Trzeci dzień Forum otworzyła sesja plenarna „Scenariusze dla bezpiecznego świata”. Podczas dyskusji Robert Spalding stwierdził, że świat wkracza w drugą zimną wojnę, która może doprowadzić do stabilizacji wolnego świata i promowania wspólnych wartości z czasów pierwszej zimnej wojny.

– Niestety, końca wojny w Ukrainie nie można na chwilę obecną przewidzieć – zaznaczył.

Ostatnią sesją plenarną było „Antidotum na nieuchronne problemy jutra”.

Ważnym wydarzeniem była prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2023. Eksperci Szkoły Głównej Handlowej zaprezentowali analizę najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Do współpracy zaproszono Europejski Bank Inwestycyjny.

– Ten raport towarzyszy Forum Ekonomicznemu od wielu lat i stanowi jego fundament – podkreślał Zygmunt Berdychowski. W ubiegłych latach publikacja skupiała się na takich tematach jak pandemia koronawirusa czy wojna w Ukrainie. W tym roku dodano nowe wątki: wpływ inflacji na biznes i gospodarkę, rosnące koszty obsługi długu publicznego, bezpieczeństwo energetyczne czy starzenie się ludności.

Tradycyjnie wręczono Nagrody Forum Ekonomicznego. W kategorii Człowiek Roku został nagrodzony ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Zygmunt Berdychowski podkreślał w laudacji, że Mark Brzeziński kontynuuje dzieło ojca, Zbigniewa Brzezińskiego, i zastępuje go „w sztafecie pokoleń ludzi broniących wolności”.

– Dzięki jego aktywności, jego działaniom politycy, przedstawiciele mediów i społeczeństwa obywatelskiego w USA są dziś przekonani, że serce świata Zachodniego bije w tej części Europy – mówił Zygmunt Berdychowski.

Firmą roku został Bank Gospodarstwa Krajowego, a Organizacją Pozarządową Roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, wspierające Polonię na całym świecie. Nagroda Forum Ekonomicznego Młodych Liderów trafiła do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, TVP Polonia otrzymała Polonijną Nagrodę Forum Ekonomicznego. Grzegorz Skowron

Organizator: