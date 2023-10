Budowanie odpowiedzialności społecznej firm, narzędzia sztucznej inteligencji, które mogą przyspieszyć zrównoważony rozwój oraz „zielony” rozwój samej SI, zrównoważona konsumpcja, walka z wykluczeniami – to niektóre z zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas III Kongresu ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie. Tematem przewodnim Kongresu będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy, a w centrum uwagi znajdzie się litera „S”, czyli społeczny komponent ESG. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG.

– Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad tysiąc osób, gości, ekspertów, uczestników, a wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do prawie 6 mln osób. Przyszedł czas, by zaprezentować wnioski wypracowane przez naszych ekspertów na arenie europejskiej. Pokazać, że Polska ma głos i ma co powiedzieć w tym zakresie. Chcemy stworzyć europejską platformę dialogu w zakresie ESG – tłumaczyła podczas konferencji zapowiadającej III Kongres ESG Urszula Jóźwiak, prezes zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspert Instytutu ESG.

Wyzwanie dla małych

Czy jesteśmy gotowi na ESG? – to jedno z kluczowych pytań, na które postarają się odpowiedzieć uczestnicy styczniowego Kongresu ESG. Wprowadzeniem do szerokiej dyskusji na ten temat była debata towarzysząca konferencji zapowiadającej III edycję Kongresu. Poprowadził ją Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, dyrektor Instytutu ESG.

Uczestnicy byli zgodni, że budowanie świadomości w zakresie ESG oraz wiedzy na temat raportowania niefinansowego jest kluczowe w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Zwłaszcza że nawet kilkuosobowe firmy zostaną pośrednio objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego, jeśli znajdują się w łańcuchach dostaw dużych firm. A największy biznes – zgodnie z unijnymi przepisami – zaraportuje ESG już w 2025 r. (za rok 2024).

– Mówi się, że dyrektywa doprowadzi do tego, że obowiązkiem raportowania objętych będzie między 3,6 tys. a 4 tys. podmiotów. Ale to wierzchołek góry lodowej. Łańcuchy wartości, łańcuchy dostaw sprawią, że firmy będą wymagać tego samego od swoich partnerów, kontrahentów. Banki od podmiotów ubiegających się o finansowanie również będą wymagać raportowania. Tak naprawdę, myśląc o całym biznesie, który będzie zobowiązany do dostarczania określonych danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, mówi się o skali jednej trzeciej polskiej gospodarki. To nie są żarty – obrazował Piotr Glen, kierownik zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przed małymi firmami, które nie będą w stanie dostarczać informacji na temat zrównoważonego rozwoju dużym kontrahentom, stoi ryzyko wypadnięcia z łańcucha dostaw. Dlatego tym większego znaczenia nabiera edukacja na temat ESG i to edukacja od absolutnych podstaw. Aleksandra Marcinkowska, prezes EDU SMART TC Limited Irlandia, przytoczyła badania przeprowadzone przez jej firmę w partnerstwie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego, z których wynika, że na 150 ankietowanych mikroprzedsiębiorstw jedynie 3 wiedziały, czym jest ESG.

– Prowadzę szkolenia z ESG, robię to od 10 lat na arenie międzynarodowej. I zaczynamy od podstaw, ponieważ ludzie naprawdę nie znają terminologii E, S i G – wskazała.

Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, apelowała, aby pomóc małym firmom zrozumieć, na które obszary związane z ESG mają wpływ i które są dla nich najważniejsze. W tym kontekście wskazała na ogromną odpowiedzialność dużego biznesu, który ma możliwość zabrania swoich mniejszych kontrahentów w podróż związaną z ESG w sposób bezpieczny.

Podczas debaty perspektywę instytucji finansowej przedstawiła Marta Saracyn, menedżer ds. strategii ryzyka ESG w Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Od dziewięciu miesięcy pytamy naszych wszystkich klientów o to, jak sobie radzą z ryzykami, z kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. To jest jeden z bardzo istotnych z perspektywy funkcjonowania instytucji finansowej elementów, mianowicie ocena ryzyka ESG – powiedziała.

Jak tłumaczyła, w ramach oceny ryzyka ESG instytucja finansowa bada poziom ryzyka związanego z tym, że udzielone finansowanie nie zwróci się z uwagi na zaistniałe czynniki środowiskowe czy społeczne.

– Przy wysokim ryzyku ESG nie jesteśmy w stanie zaproponować żadnych dobrych warunków finansowania – podkreślała Marta Saracyn.

Kwestie związane z dostępnością finansowania to jeden z wielu argumentów przemawiających za szybkim wdrożeniem ESG, na które wskazali uczestnicy debaty. Piotr Glen zwrócił uwagę, że firmy, które nie będą zwlekać ze stosowaniem zasad wypływających z ESG, mają większą szansę zbudować przewagi konkurencyjne na rynku.

Miara społecznej odpowiedzialności

O ESG z punktu widzenia kwestii społecznych mówił podczas debaty prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Zwrócił uwagę, że choć często spotyka się z górnolotnymi i ogólnymi sformułowaniami, które mają świadczyć o społecznej odpowiedzialności firm, to do Biura RPO nadal wpływają skargi dotyczące przedsiębiorców, związane z sytuacjami dyskryminacji czy wprowadzaniem konsumentów w błąd. Zdarza się, że są to skargi na podmioty, które deklarują daleko posuniętą aktywność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto wdrożyć ESG, rzecznik praw obywatelskich wskazał, że najważniejsze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, jest poszanowanie jego godności.

– Każdy człowiek występuje w wielu różnych relacjach społecznych w swoim życiu. Jednymi z najważniejszych jest praca, a także odbiór różnych usług. ESG i litera „S” określa relacje przedsiębiorców zarówno wewnątrz – wobec swoich pracowników – jak i na zewnątrz – wobec kontrahentów. Uważam, że jak najszybsze wdrożenie standardów ESG ma szansę naprawić wiele niesprawiedliwości, z którymi się stykamy – ocenił prof. Marcin Wiącek.

Podczas konferencji zapowiadającej III edycję Kongresu ESG głos zabrała również Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej. Jak wskazała, w kwestiach społecznych wiele zostało już zrobione – na przykład w zakresie zmniejszania luki płacowej czy zwiększania aktywności zawodowej kobiet – ale istnieją obszary, nad którymi nadal warto pracować.

Jednym z nich jest stabilność pracy mierzona wskaźnikiem osób posiadających umowy stałe, czyli na czas nieokreślony. Wiceminister zachęcała, żeby jednym ze wskaźników ESG ocenianych w ramach litery „S” był właśnie wskaźnik osób zatrudnionych na umowy na czas określony i nieokreślony, z uwzględnieniem podziału na kobiety oraz mężczyzn.

Inna kwestia, na którą zwróciła uwagę Barbara Socha, to elastyczność pracy.

– Nie ma w Polsce ciągle opcji powszechnej możliwości wyboru pracy na część etatu – zauważyła.

I jednocześnie wskazała, że upowszechnienie niepełnego wymiaru czasu pracy mogłoby przyczynić się do aktywizacji osób biernych zawodowo, zwłaszcza w grupie osób niepełnosprawnych i wśród młodych matek.

– Gdybyśmy włączyli do raportowania ESG odsetek osób zatrudnionych na część etatu, to byłoby to coś bardzo ośmielającego i zachęcającego te osoby do szukania pracy – oceniła wiceminister.

Kod ESG

Podczas spotkania zapowiadającego III Kongres po raz pierwszy wręczono Nagrody Kod ESG. Statuetka w kategorii osobowość trafiła do Martyny Zastawnej, założycielki WoshWosh, pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i odnową obuwia. Laureatka jest promotorką i edukatorką odpowiedzialnej konsumpcji mody i kultury less waste.

Kod „E”, czyli nagrodę w kategorii środowisko, przyznano L’Oréal Polska za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

Laureatem w kategorii Kod „S” została firma DHL Parcel Polska za prowadzoną politykę różnorodności w firmie. DHL może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie tysiąc kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą z 10 krajów, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności fizycznej.

Statuetka w kategorii ład korporacyjny, czyli Kod „G”, powędrowała do BNP Paribas Bank Polska. Instytucja finansowa w ramach strategii GObeyond na lata 2022–2025 postawiła sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów. Doktor Stanisław Han, właściciel Hasco-Lek S.A., wręczając nagrodę, podkreślił wagę działań banku w zakresie zapewnienia odpowiedniego udziału kobiet, realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki wynagradzania.

Nagrodę w kategorii Kod Media otrzymał Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”, za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 31 stycznia 2024 r., a wśród partnerów wydarzenia są takie firmy jak: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka czy Bank Gospodarstwa Krajowego.

