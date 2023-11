Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, wzrósł o 3,1 pkt m/m do 103,9 w listopadzie br., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Wskaźnik został opracowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Listopadowy odczyt jest najwyższy w tym roku i jest to drugi z kolei miesiąc, w którym wskaźnik koniunktury jest powyżej poziomu neutralnego (100).

Wskaźnik MIK jest o 14,2 pkt wyższy od ubiegłorocznego odczytu listopadowego (89,7 pkt), który odzwierciedlał przewagę nastrojów negatywnych wśród przedsiębiorców. Zauważalnie wzrosła m/m wartość wskaźnika inwestycji (o 13,3 pkt). Jest to czwarty z kolei miesiąc ze wzrostem komponentu inwestycyjnego i najwyższy jego poziom od ponad półtora roku. O listopadowej poprawie wyniku MIK zadecydowała przewaga pozytywnych ocen w komponentach wynagrodzeń, płynności finansowej, zatrudnienia i mocy produkcyjnych, które przyjęły wartość wskaźników powyżej poziomu neutralnego. Wartości wskaźnika MIK przekraczające poziom neutralny dotyczą wynagrodzeń (119,9 pkt, wzrost o 12,2 pkt m/m), płynności finansowej (119,2 pkt, wzrost o 0,8 pkt m/m), zatrudnienia (102,5 pkt, spadek o 0,6 pkt m/m) oraz mocy produkcyjnych (100,1 pkt, wzrost o 1,1 pkt m/m), podano.

Poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców

"MIK już drugi z kolei miesiąc jest powyżej poziomu neutralnego, co oznacza dalszą poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Jest to efekt nie tylko wyciszania emocji w otoczeniu społeczno-gospodarczym firm, ale również, a może przede wszystkim utrzymujących się pozytywnych trendów w działalności przedsiębiorstw. Dotyczą one płynności finansowej, wynagrodzeń oraz wprawdzie słabnących, ale wciąż utrzymujących się pozytywnych nastrojów dotyczących zatrudnienia. Poprawa MIK ma zatem główne źródła zmian na krajowym rynku" - powiedziała starsza analityk w Zespole Foresightu Gospodarczego PIE Urszula Kłosiewicz-Górecka, cytowana w komunikacie.

Ponownie najgorsze nastroje w mikroprzedsiębiorstwach oraz w branży TSL Najwyższa wartość MIK została odnotowana w sektorze dużych firm (120,5 pkt, wzrost o 8,8 pkt m/m). Nastroje pozytywne przeważają też w firmach średnich (103,4 pkt, spadek o 3,8 pkt m/m) oraz małych (102,3 pkt, wzrost o 2,6 pkt m/m). Nastroje negatywne dziewiętnasty miesiąc z rzędu utrzymują się w mikroprzedsiębiorstwach (92,8 pkt, wzrost o 2,8 pkt m/m). Niska wartość wskaźnika MIK dla mikroprzedsiębiorstw jest konsekwencją przewagi mikrofirm notujących spadki m/m wartości sprzedaży i nowych zamówień nad firmami notującymi wzrosty.

Listopadowy odczyt, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, pokazuje pozytywne nastroje w firmach produkcyjnych (121,8 pkt), usługowych (107,6 pkt) oraz budowlanych (106,4 pkt). Wskaźnik MIK dla firm handlowych nieznacznie przekroczył poziom neutralny (100,2 pkt) dzięki dobrej płynności finansowej oraz planom podwyżek wynagrodzeń. Największy wzrost 9,8 pkt m/m odnotowały firmy produkcyjne, na co wpłynęła wysoka samoocena płynności finansowej oraz ponoszone wydatki inwestycyjne, w szczególności w dużych firmach produkcyjnych, podkreślono.

MIK poniżej poziomu neutralnego kolejny miesiąc odnotowuje branża TSL (94,5 pkt, spadek o 5 pkt m/m). Na pogorszenie nastrojów w tym sektorze wpłynęła przewaga przedsiębiorców odczuwających spadek wartości sprzedaży oraz liczby nowych zamówień.

"W listopadzie głównymi barierami utrudniającymi działalność firmom były rosnące koszty pracownicze (66%, spadek o 4 pkt proc. m/m), niepewność sytuacji gospodarczej (66%, spadek o 1 pkt proc. m/m) oraz ceny energii (62%, wzrost o 7 pkt m/m). Zauważalnie wzrósł udział firm skarżących się na rosnące ceny energii. Nieco więcej firm narzekało też na niedostępność pracowników (50%, wzrost o 3 pkt proc. m/m) oraz produktów (23%, wzrost o 3 pkt proc. m/m). Nie zmieniła się natomiast ocena uciążliwości zatorów płatniczych (46%) i rosnących kosztów finansowania zewnętrznego (30%)" - czytamy dalej.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

(ISBnews)