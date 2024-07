Google blisko przejęcia Wiz

Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to będzie to największe w historii przejęcie firmy Google. Wartość transakcji ma wynieść 23 mld dol. Przedstawiciele prawdopodobnie przejmowanej firmy Wiz odmówili źródłowi komentarza w sprawie. Akwizycja wpisuje się dobrze w część strategii technologicznego giganta, który coraz mocniej stawia na cyberbezpieczeństwo. Ataki w sieci to coraz częstsze zjawisko, które dotyka zarówno duże firmy, jak również państwowe podmioty.

Czym zajmuje się firma Wiz?

Firma Wiz zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa w chmurze. Jest to startup z branży cyberbezpieczeństwa, który powstał w 2020 roku i szybko stał się jednym z największych graczy na rynku. Wiz specjalizuje się w zarządzaniu postawą bezpieczeństwa w chmurze (CSPM), ochronie obciążeń chmurowych (CWPP), zarządzaniu uprawnieniami infrastruktury chmurowej (CIEM), a także bezpieczeństwie danych (DSPM) oraz wykrywaniu i reagowaniu na zagrożenia w chmurze (CDR).

Największe przejęcia Google'a

Przejęcie Wiz nie byłoby pierwszą akwizycją Google w branży cyberbezpieczeństwa. Dwa lata temu Google przejęło za 5,4 mld dol. firmę Mandiant.Największe przejęcia w historii firmy z Doliny Krzemowej to Motorola Mobility (12,5 mld dol. w 2012 roku), Nest Labs (3,2 mld dol., 2014 rok), Double Click (3,1 mld dol., 2008 rok), Looker (2,6 mld dol., 2020) oraz Fitbit (2,1 mld dol., 2021).