Program tegorocznego Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju jest bardzo bogaty, biegacze zmierzą się aż na 20 dystansach. Każdy znajdzie coś dla siebie.W programie są między innymi Bieg Lachów i Górali, Bieg w krawacie i Bieg na szpilkach, zawody Nordic Walking, biegi dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych, a także półmaraton, Biegi 7 Dolin i trzydniowe zawody Iron Run.

Chętni do wzięcia udziału mogą zgłosić się do dowolnego biegu do 30 minut przed jego rozpoczęciem. Wyjątkiem jest Bieg 7 Dolin na dystansie 100 km - z uwagi na wczesną porę startu, o godzinie 2.00 w sobotę 7 września, wymagane jest zgłoszenie najpóźniej w piątek 6 września.Wydarzenie w Piwnicznej-Zdroju odbędzie się w międzynarodowej obsadzie.– Bieg na 100 km na Festiwalu Biegowym będzie dla mnie ostatnim przygotowawczym wyścigiem górskim przed Diagonale des Fous na wyspie Reunion (175 km) w październiku 2024 r. – mówi Stéphane Micillino, który po raz pierwszy będzie ścigał się w Polsce. Biegacz z Francji od dwóch lat regularnie startuje w górskich biegach ultramaratońskich i przełajowych.

Dodatkowym polem rywalizacji będą biegi w ramach Mistrzostw Polski Masters. – Mastersi to zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 30 rok życia i są zapisani do związku Mastersów. Mistrzostwa Polski będą się odbywały w Sądeckiej Dysze NEWAGU, Półmaratonie i Biegu 7 Dolin na 100 km – wyjaśnia Marek Tokarczyk, dyrektor sportowy Festiwalu Biegowego.

Jak podkreślają organizatorzy, niezależnie od wzięcia udziału w wybranych zawodach, pasjonaci biegania i całe rodziny będą mogli wypocząć na kilku hektarach pięknie zagospodarowanego terenu Miasteczka Biegowego w urokliwym zakolu Popradu.

W poprzednim roku Miasteczko odwiedziło blisko 12 tysięcy osób. Atrakcji będzie bardzo wiele. Kulinarne doznania zapewni uczestnikom Festiwal Smaku regionalnych potraw, odbędzie się również folkowy Festiwal Lachów i Górali, w czasie którego zaprezentują się zespołu ludowe z całego regionu, a także goście z innych krajów Karpat. Atrakcje, w tym dla najmłodszych, oraz sprzęt dla biegaczy dostarczy kilkudziesięciu partnerów.

Warto dodać, że każdy, kto podczas Festiwalu Biegowego ukończy bieg na dystansie co najmniej 10 kilometrów (będzie ich aż dziewięć), ostatniego dnia weźmie udział w losowaniu samochodu, jak co roku ufundowanego przez firmę Koral, zapewniającą również biegaczom darmowe lody. Dodatkowy warunek: zwycięzca musi być obecny pod sceną w chwili ogłoszenia wyniku losowania auta.