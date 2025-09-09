W Kongresie wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci z obszaru urbanistyki, zdrowia publicznego, ekologii, infrastruktury, edukacji oraz liderzy biznesu i organizacji pozarządowych. Natomiast jego nadrzędnym celem niezmiennie jest wspólne wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji, które będą przyczyniać się do polepszenia jakości życia w polskich miastach.

Cztery filary dyskusji

Pierwszy blok tematyczny poświęcony zostanie Bezpieczeństwu i infrastrukturze. Eksperci będą rozmawiać m.in. o tym, jak budować miejską infrastrukturę odporną na kryzysy, jak skutecznie chronić dzieci dorastające w świecie cyfrowym oraz jak zapewniać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń. Wśród panelistów znajdą się m.in.: Jakub Wiech – redaktor naczelny portalu Energetyka24, Katarzyna Hernandez – Dyrektor Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas drugiego bloku tematycznego Przestrzeń i środowisko eksperci zastanowią się, czy w obliczu zmian klimatycznych przyszłość życia w dużych aglomeracjach jest zagrożona, jak tworzyć zdrowe warunki do życia w miastach oraz w jaki sposób ograniczyć problem mikroplastiku. W dyskusji udział wezmą m.in.: Anna Kornecka – Ekspertka od zielonej energii, ESG i współpracy z samorządami; prezeska Hydro Sanok Sp. z o.o., Paweł Jaworski – Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Joanna Kądziołka – Prezeska Zarządu, Polskie Stowarzyszenia Zero Waste.

Trzeci blok poświęcony Gospodarce i zdrowiu, rozpocznie się prezentacją wyników pilotażu Indeksu Zdrowych Firm. Jego celem jest dostarczenie przedsiębiorstwom wiedzy i narzędzi, które pozwolą im identyfikować obszary do poprawy i wdrażać rozwiązania wspierające zdrowie pracowników.

Po prezentacji eksperci będą rozmawiać o ekonomii długowieczności, wskaźnikach miejskiego zdrowia oraz o tym, jak skutecznie przeciwdziałać chorobie otyłościowej w miastach. W dyskusjach udział wezmą m.in.: Urszula Demkow – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tomasz Grodzicki – Specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii oraz Bernard Waśko – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Ostatni blok tematyczny poświęcony będzie Edukacji i społeczeństwu. Eksperci omówią sprawczość kobiet w inkluzwynej Europie, wyzwania demograficzne, koncepcję szczęśliwych miast oraz sposoby wspierania aktywności fizycznej w społecznościach miejskich. W dyskusjach wezmą udział m.in.: Marzena Okła-Drewnowicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jolanta Żyśko – Prorektor ds. rozwoju w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak – Prorektorka ds. nauki i Dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Gala wręczenia nagród Indeksu Zdrowych Miast

Po dniu pełnym inspirujących dyskusji, kulminacyjnym momentem Kongresu będzie Gala wręczenia nagród w ramach tegorocznej edycji Indeksu Zdrowych Miast. To okazja do docenienia miast wyróżniających się w tworzeniu zrównoważonej, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni.

Kongres wyrasta właśnie z projektu Indeks Zdrowych Miast, zainaugurowanego w 2022 roku przez Grupę LUX MED we współpracy z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Od początku inicjatywa koncentruje się na tworzeniu miast przyjaznych mieszkańcom, prezentując najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Patronat Honorowy nad Kongresem Zdrowe Miasta 2025 objęli: Minister Zdrowia, Minister Edukacji, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Klimatu i Środowiska.

Rejestracja na Kongres oraz dodatkowe informacje: www.zdrowemiasta.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.