Według indeksu miliarderów Forbesa, po wzrostach cen akcji firmy produkującej pojazdy elektryczne oraz wzrost wycen innych startupów technologicznych Elona Muska, o godzinie 16:15 czasu wschodniego wartość netto jego fortuny wynosiła 500,1 miliardów dolarów.

Wzrost wartości Tesli

Agencja Reuters przypomina, ze losy Elona Muska są ściśle związane z Teslą, w której miliarder, według stanu na 15 września, posiadał ponad 12,4 proc. udziałów. W tym roku akcje Tesli wzrosły o ponad 14 proc. Tylko w środę akcje Tesli zyskały 3,3 proc., dodając do majątku Muska ponad 6 miliardów dolarów netto.

Po tym jak Musk, po kilku miesiącach spędzonych w Białym Domu, ponownie skupił się na zarządzaniu swoimi firmami, nastroje inwestorów poprawiły się. Ponadto miliarder ujawnił, że kupił pakiet akcje Tesli o wartości około 1 miliarda dolarów, co było ogromnym wyrazem zaufania dla przyszłości firmy, którą Musk chce przekształcić z producenta samochodów w potęgę w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki.

xAI, SpaceX także zyskały na wartości

xAI, startup Muska zajmujący się sztuczną inteligencją oraz SpaceX firma z branży przemysłu kosmicznego, w tym roku również zwiększyły swoje wyceny.

Reuters przytacza dane Pitchbook, według których w lipcu tego roku xAI wyceniano na 75 miliardów dolarów, tymczasem we wrześniu CNBC podało, że firma planuje wycenę na poziomie 200 miliardów dolarów po zbiórce kapitału. Elon Musk nie potwierdził tych informacji.

Bloomberg News poinformował w lipcu, że SpaceX rozważa plany pozyskania kapitału i sprzedaży akcji poufnych w ramach transakcji wyceniającej firmę na około 400 miliardów dolarów.

Inni miliarderzy daleko za Muskiem

Drugi na liście miliarderów Forbesa Larry Ellison jest daleko za szefem Tesli. Majątek netto założyciela Oracle wyceniany jest na około 350,7 miliardów dolarów.

