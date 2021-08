Według Newslettera kredytowego BIK w lipcu br. w porównaniu z lipcem 2020 r., na rynku kredytów mieszkaniowych "widać bardzo wysokie dodatnie dynamiki" zarówno wartości (+70,1 proc.), jak i liczby udzielonych kredytów (+44,8 proc.).

Jak podało BIK we wtorkowej informacji prasowej, w siedmiu pierwszych miesiącach 2021 r. ponad połowa (55,1 proc.) wartości udzielonych kredytów to kredyty z przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł. Same kredyty powyżej 500 tys. zł stanowią 26,1 proc. łącznej akcji kredytowej.

Zdaniem BIK, wyniki lipcowej akcji kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych są odzwierciedleniem popytu z maja oraz czerwca 2021 r. Możliwość osiągnięcia w lipcu rekordowej akcji kredytowej sygnalizowały zarówno majowy (+91,5 proc.), jak i czerwcowy (+55,9 proc.) odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe.

W ocenie głównego analityka Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemara Rogowskiego, "dla kredytów mieszkaniowych lipiec ub.r. był słabym miesiącem pod względem liczby i wartości akcji kredytowej (17,0 tys. szt. 4,75 mld zł)". Jak dodał, wysokie dynamiki w lipcu 2021 r. są w części spowodowane efektem niskiej bazy z lipca 2020 r.

"Drugim czynnikiem jest rekordowa wartość akcji kredytowej w lipcu 2021 r. Padł historyczny rekord, po raz pierwszy w historii miesięczna akcja kredytowa przekroczyła 8 mld zł. Ponadto, warto odnotować, że lipiec jest już piątym z rzędu miesiącem o wartości miesięcznej akcji kredytowe powyżej 7,5 mld zł" - powiedział cytowany w informacji prasowej Rogowski.

BIK wskazał, że lipiec br. "to kolejny miesiąc, w którym kredyty mieszkaniowe odnotowują wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży". "Kontynuowana jest hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w lipcu 2021 r. osiągnęła kolejną rekordową wartość 328,53 tys. zł i była wyższa o 17,5 proc. od średniej z lipca 2020 r." - przekazano.

W ocenie Rogowskiego, "źródłem tak dobrej koniunktury jest zarówno ogromny wzrost popytu, jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów (pozytywna reakcja podażowa), zwłaszcza wysokokwotowych, widoczna w poluzowaniu wymagań między innymi w zakresie wkładu własnego".

"Wzrost średniej kwoty kredytu mieszkaniowego to więc wynik zarówno dalszego wzrostu cen nieruchomości jak i obniżenia wysokości wymaganego wkładu własnego, który w początkowych miesiącach pandemii został podwyższony, co wówczas bezpośrednio przyczyniło się do spadku średniej kwoty kredytu" - tłumaczy.

BIK podał, że w lipcu 2021 r., w porównaniu do lipca 2020 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej dwóch rodzajów produktów kredytowych: o (+44,8 proc.) więcej kredytów mieszkaniowych oraz o (+25,7 proc.) kredytów gotówkowych. Spadek odnotowały limity na kartach kredytowych o (-3,2 proc.) oraz kredyty ratalne (-2,1 proc.).

Natomiast w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość wszystkich produktów kredytowych: o (+70,1 proc.) kredytów mieszkaniowych, o (+33,2 proc.) kredytów gotówkowych, o (+16,9 proc.) limitów kartowych oraz o (+6,7 proc.) kredytów ratalnych.

Z informacji BIK wynika, że w okresie styczeń-lipiec 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 1 786,8 tys. kredytów gotówkowych (+16,1 proc.) na kwotę 38,34 mld zł (+27,1 proc.) oraz 2 026,2 tys. kredytów ratalnych (+6,1 proc.) na kwotę 9,43 mld zł (+24,0 proc.). Kredytów mieszkaniowych zaciągnięto 157,1 tys. (+25,8 proc.) na kwotę 49,76 mld zł (+37,7 proc.).

W ocenie BIK, wzrostowe odczyty w kredytach gotówkowych - o 33,2 proc. w ujęciu wartościowym i 25,7 proc. w ujęciu liczbowym - "nadal robią wrażenie".

"Częściowo tak wysokie dynamiki są efektem niskiej bazy z lipca zeszłego roku. Ale nie tylko, bowiem jest jeszcze jeden powód - wzrost udziału kredytów udzielonych na wysokie kwoty oraz na dłuższy umowny okres finansowania" - wyjaśnił BIK.

Jeśli chodzi o kredyty ratalne, to BIK w lipcu obserwuje wzrost r/r w ujęciu wartościowym (+6,7 proc.), ale spadek (-2,1 proc.) w ujęciu liczbowym.

"Średnia wartość kredytu ratalnego w lipcu 2021 r. to 4 732 zł i była ona wyższa niż w lipcu rok temu o 9,0 proc. Dla kredytów gotówkowych, średnia wartość udzielonego w lipcu 2021 r. kredytu to 19 599 zł – to wzrost o 6,0 proc. w stosunku do lipca 2020 r." - przekazano.

W lipcu 2021 r. banki wydały 63,7 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 448 mln zł.

Grupa BIK gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe.