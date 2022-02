Reklama

"Zrobimy wszystko, żeby wypłacać dywidendę i przekonywać do wypłaty dywidendy również naszych regulatorów. Jak wiadomo, to jest w dużej mierze zależne od decyzji regulatorów. Oczywiście, mamy ograniczenia wynikające z naszego portfela kredytów frankowych. Ale tutaj też jesteśmy w ciągłym dialogu z regulatorem i naszym zamiarem byłoby to, żeby zarówno te wyniki, które mieliśmy za zeszły rok, jak i te zatrzymane zyski z zeszłych lat - żeby się tym podzielić z akcjonariuszami" - powiedział prezes Michał Gajewski podczas telekonferencji.

Członek zarządu banku Maciej Reluga dodał, że "po dokonaniu korekt o kryteria frankowe" bank będzie mógł przeznaczyć na dywidendę ok. 30% zysku za 2021 r. i liczy na możliwość podzielenia się z akcjonariuszami częścią zysków zatrzymanych z lat poprzednich.

We wrześniu ub.r. zarząd Santander Bank Polska podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok i przeznaczeniu na ten cel kwoty 220,73 mln zł. Zaliczka na poczet dywidendy to 2,16 zł na akcję.

Santander Bank Polska podał dziś, że według wstępnych, nieadytowanych danych, w 2021 r. miał 1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 037,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)