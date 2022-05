Reklama

Strata operacyjna wyniosła 1,31 mln zł wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,57 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 0,91 mln zł rok wcześniej.

"Najnowszy i największy projekt studia, gra 'Ghostrunner', od premiery w październiku 2020 r. sprzedała się w blisko 1,7 mln kopii, wliczając w to płatne dodatki do gry (stan na 31 marca 2022 r.), zdobywając uznanie graczy oraz rynkowych ekspertów" - czytamy w raporcie.

13 maja 2021 r. One More Level zawarł z 505 Games S.p.A., właścicielem IP gry "Ghostrunner", umowę na produkcję gry "Ghostrunner 2", przypomniano.

"W I kwartale 2022 r. oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia raportu, spółka prowadziła prace w ramach projektu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z wydawcą gry. Począwszy od IV kwartału 2021 r. prace nad 'Ghostrunner 2' angażują gros zespołu spółki. Zgodnie z założeniami, 'Ghostrunner 2' będzie tytułem istotnie większym, jeszcze bardziej spektakularnym niż pierwsza odsłona serii. W związku z powierzeniem spółce całości prac produkcyjnych dla tytułu oraz skalą projektu spółka sukcesywnie wzmacnia kompetencje zespołu, w szczególności w działach programistycznym i QA" - czytamy dalej.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

