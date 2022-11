Bankowy gigant z Wall Street dokonuje relokacji pracowników z Wielkiej Brytanii do Europy z powodu wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej – wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy. Pracownicy Goldman Sachs najprawdopodobniej mają zmienić lokalizację na początku przyszłego roku, firma będzie też zatrudniać nowych pracowników na rynku lokalnym.

Reklama

Rzecznik prasowy Goldman Sachs odmówił podania szczegółów do czasu zakończenia relokacji. Obecnie firma zatrudnia w Mediolanie ok. 80 osób.

Reklama

Instytucje pod presją, aby przenosić załogi do UE

Niektóre z największych banków na świecie wciąż znajdują się pod dużą presją, aby przenosić więcej pracowników z Londynu do miast położonych w strefie euro, takich jak Paryż, Frankfurt czy Amsterdam. Europejski Bank Centralny (EBC) stwierdził w maju, że pożyczkodawcy, którzy posiadają swoje jednostki w strefie euro, wciąż są zbyt zależni od operacji po Eurolandem. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony EBC sprzyjają Mediolanowi oraz innym centrom finansowym w Unii Europejskiej.

JPMorgan Chase zatrudnia obecnie we Włoszech ok. 200 osób. Firma chce zwiększyć zatrudnienie w tym miejscu – wynika z wiedzy osoby zbliżonej do sprawy. Bank ma obecnie rekrutować 9 osób, z czego dwie na stanowiska dyrektorów wykonawczych w obszarze doradztwa kredytowego i doradztwa ws. zarządzania aktywami.

Z kolei Citigroup zwiększała zatrudnienie we Włoszech od 2018 roku. Jednym z powodów takich działań był brexit. Obecnie firma zatrudnia we Włoszech ok. 230 osób – wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy.