Santander Bank Polska zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych, co wynika z konieczności dostosowania poprzednich założeń do aktualnie posiadanych przez bank danych, w tym przyjęcia założenia, że z wakacji kredytowych skorzysta ok. 63,8% uprawnionych klientów, podał bank. Z tego tytułu, wynik finansowy brutto banku w IV kwartale 2022 r. zostanie obciążony kwotą ok. 33 mln zł.

"Rzeczywisty wpływ kosztów z tytułu rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy grupy banku zależeć będzie od, m. in.: liczby klientów, którzy skorzystają z tych rozwiązań, liczby rat zawieszonych przez każdego z tych klientów, momentu rozpoczęcia przez nich korzystania z "wakacji kredytowych" oraz od wysokości stóp procentowych" - czytamy w komunikacie. Reklama Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.