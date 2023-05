Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował we wtorek, że obserwuje kampanię wykorzystującą wizerunek banku BNP Paribas.

"Przestępcy rozsyłają wiadomości mailowe informujące o konieczności aktualizacji informacji związanych z kontem bankowym. Wykorzystują przy tym presję czasu i groźbę kary, a brak podjęcia działań w odpowiedzi na e-mail rzekomo grozi nałożeniem ograniczeń na konto użytkownika" - podała NASK.

Podkreśliła, że w wiadomości znajduje się odnośnik do fałszywej strony, na której jakoby możliwe będzie uzupełnienie i zaktualizowanie danych użytkownika. "W rzeczywistości link prowadzi do fałszywej strony imitującej portal banku, służącej do wyłudzenia danych logowania do konta bankowego ofiary i w efekcie do kradzieży zgromadzonych na nim pieniędzy" - ostrzegła NASK. (PAP)