Mowa o promocji, ale marże są wyraźnie wyższe niż w przypadku kredytów w innych bankach, gdzie podstawą oprocentowania pozostaje wciąż WIBOR. W dużej części rekompensuje to bankowi fakt, że stawki WIRON są niższe niż WIBOR.

WIRON 1M w środę 21 czerwca wynosił 5,95012 proc. WIBOR 3M, najpopularniejszy w kredytach mieszkaniowych, jest na poziomie 6,9 proc. Różnica wynosi więc ok. 1 pkt proc.

Nowością dla klientów będzie to, że o ile w kredytach opartych na stawkach WIBOR oprocentowanie podawano z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tu będzie pięć miejsc po przecinku. Zastąpienie WIBOR-u przez nową stopę - finalnie jest to WIRON - było zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego jako ruch mający na celu m.in. obniżkę oprocentowania kredytów.

Klienci ING w ramach promocyjnej oferty "wakacje na swoim" mogą wybrać dwie opcje: albo wariant bez prowizji za udzielenie, w którym marża wynosi 2,39 pkt proc., albo wariant z prowizją w wysokości 1,5 pkt proc. i marżą na poziomie 2,34 pkt proc. Przełoży się to na oprocentowanie przekraczające wyraźnie 8 proc., ale w innych dużych bankach i kredytach z WIBOR-em, zbliża się ono do 9 proc.

Oferta Santander Banku

W Santander Bank Polska w (opieramy się na podanym na stronach internetowych tzw. reprezentatywnych przykładach) nominalne oprocentowanie wynosi 8,95 proc. przy marży ponad WIBOR na poziomie 2,05 pkt proc. W PKO BP, największym krajowym banku, marża w pierwszym, promocyjnym roku wynosi 1,1 pkt proc., a później 1,93 pkt proc. W Banku Pekao przy wkładzie własnym na poziomie 20 proc. marża to 1,89 pkt proc., jeśli klient nie chce płacić prowizji za udzielenie kredytu, a jeśli zgadza się na prowizję w wysokości 1,25 proc. wartości kredytu, to marża jest obniżana do 1,84 pkt proc.

Żeby skorzystać z oferty specjalnej w ING konieczne jest spełnienie kilku warunków. Wartość kredytu musi się mieścić w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien posiadać albo założyć konto w ING, na które co miesiąc będzie wpływać 2 tys. zł, kupi ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego za pośrednictwem banku, musi także posiadać albo założyć system bankowości internetowej i wyrazić zgodę na weryfikację behawioralną, która jest dodatkowym zabezpieczeniem przed cyberoszustami.

Promocja w ING BSK zaczyna się na kilka dni przed zapowiadanym startem rządowego programu “bezpieczny kredyt 2 proc.” ING nie zadeklarował dotychczas udziału w tym programie.