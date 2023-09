A jeśli zdecydują się na budowę domu, który spełnia podwyższone kryteria energooszczędności, będzie to poniżej 2 proc. Z kolei osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były aktywnymi klientami mBanku po uwzględnieniu dopłat, zapłacą od 3,5 proc. do 3,8 proc.

- Oferta jest skierowana do wszystkich, ale nasi klienci otrzymają korzystniejszą. Stosujemy taką zasadę od lat. Koncentrujemy się na osobach, które aktywnie korzystają z rachunku lub mają u nas inny kredyt. Klienci najbardziej aktywni, o odpowiednich wpływach na konto, otrzymają ofertę najniższych cen, klienci z nieco niższymi dochodami i mniejszą aktywnością nieco droższą. Na przykład, jeśli nasz klient spełnia odpowiednie kryteria i dodatkowo kupi nieruchomość spełniającą podwyższone wymagania ekologiczne, może liczyć na oprocentowanie 1,95 proc., czyli nawet niżej niż tytułowe 2 proc. Jeśli zdecyduje się na mieszkanie, które tych norm nie spełnia dostanie obecnie ofertę 2,15 proc. Klient zewnętrzny, który nie ma z nami relacji, otrzyma ofertę droższą. Obecnie różnica wynosi 1,35 pkt proc. Dotyczy to zarówno programu Bezpieczny kredyt, jak i każdej innej, standardowej hipoteki – wyjaśnił nam Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika prasowego mBanku.

Jakiego wkładu własnego wymaga mBank?

MBank wymaga minimum 20 proc. wkładu własnego, ale nie może on być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładem własnym może być działka. Wówczas, żeby otrzymać kredyt z dopłatą, jej wartość wraz z kwotą kredytu nie może przekraczać miliona złotych.

Ogólne warunki BK 2 proc. są uregulowane ustawowo i takie same we wszystkich bankach, które przystąpiły do programu. Kredyt na preferencyjnych warunkach kierowany jest więc do osób, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 45 lat. Warunek ten musi spełniać przynajmniej jeden z kredytobiorców, którzy składają wspólnie wniosek. Kredytobiorcy nie mogą być teraz ani w przeszłości właścicielami nieruchomości.

Kredyt można zaciągnąć na zakup mieszkania, tak na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Jak również na jego wykończenie. Można nim też sfinansować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także na budowę i jej dokończenie.

Maksymalna kwota kredytu z dopłatą

Maksymalna kwota o jaką może się starać osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe to 500 tysięcy złotych. Jeśli wnioskodawca prowadzi je wspólnie z małżonkiem lub w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko – może liczyć na 600 tysięcy złotych kredytu. Kredyt można wziąć na minimum 15 lat. Dopłaty przysługują przez 10 lat.

W okresie otrzymywanie dopłat do rat, mieszkania nie można wynająć, ani użyczyć. Gdyby pojawiła się taka konieczność, wówczas trzeba to zgłosić bankowi, który udzielił kredytu i dopłaty zostaną wstrzymane. Jeśli właściciel mieszkania przestanie je wynajmować i zamieszka w nim, może złożyć oświadczenie, że znów spełnia warunki otrzymania dopłat i zostaną one odwieszone.

Długi czas oczekiwania na wsparcie z Bezpiecznego kredytu

Największym problem starających się dziś o BK 2 proc. są zakorkowane banki, które przystąpiły do programu. Proces decyzyjny jest mocno wydłużony. To rodzi problemy z wywiązaniem się z terminów, do których kupujący zobowiązali się w umowach przedwstępnych, rezerwacyjnych czy deweloperskich. Kto ma ten krok przed sobą, najlepiej zrobi, gdy zarezerwuje sobie 3 miesiące na finalizację zakupu, finansowanego z udziałem tego kredytu.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, do banków udzielających BK 2 proc. trafiło prawie 47 tys. wniosków. Podpisano prawie 8 tys. umów. Średnia kwota kredytu to 380 tys. zł.