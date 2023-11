– W Santander Bank Polska stale dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb klientów. Dlatego chcemy zapewnić młodym ludziom łatwiejszy dostęp do zakupu nieruchomości. Bezpieczny Kredyt 2 proc. pomoże im zrealizować marzenia o zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu jednorodzinnego. Dzięki obniżonym przez 10 lat ratom zapewniamy dostęp do kredytu osobom, które do tej pory nie mogły sobie na to pozwolić. Ponadto stałe oprocentowanie kredytu (w dwóch 5-letnich okresach) zapewnia przewidywalność wydatków i pomaga naszym klientom w osiągnięciu stabilności finansowej – mówi Tomasz Borkowski z Santander Bank Polska.

Czym się wyróżnia propozycja Santandera?

Program Pierwsze Mieszkanie umożliwia zaciągnięcie mieszkaniowego Bezpiecznego Kredytu 2 proc., którego raty są pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Obowiązują one dla pierwszych 120 rat kredytu mieszkaniowego, przez ten okres stopa oprocentowania kredytu jest stała, a jej poziom jest ustalany co 5 lat.

Jak informuje w mediach społecznościowych na profilu "Kredyt hipoteczny – mądry Polak przed kredytem" współprowadzący go doradca kredytowy Wiktor Żelazo, można obniżyć marżę banku, wybierając produkty dodatkowe. Na przykład 0,2 pp dla oferty z kontem, na które będzie wpływać wynagrodzenie kredytobiorcy. Z kolei skorzystanie z ubezpieczenia na życie „Spokojna hipoteka” wpłynie na obniżenie prowizji za udzielenie kredytu do „O”. Standardowo wynosi ona 2 proc.

Pozostałe warunki udzielenie kredytu są takie, jak w innych bankach. Zgodnie z ustawą, wniosek o kredyt z dopłatą mogą złożyć osoby, które nie ukończyły 45 roku życia – w przypadku pary warunek musi spełniać przynajmniej jedna osoba składająca wniosek. Ubiegający się o Bezpieczny Kredyt 2 proc. nie może posiadać innej nieruchomości mieszkalnej ani umowy o kredyt mieszkaniowy, udzielony w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku. O ten kredyt mogą się starać w Santanderze osoby, które nie mają wystarczających oszczędności na wkład własny, o ile zdecydują się skorzystać z gwarancji udzielanej przez BGK i mają zdolność kredytową. Nie wszystkie banki, które przystąpiły do programu, nie wymagają wkładu własnego.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł w przypadku singli i 600 tys. zł, gdy wniosek jest złożony wspólnie z małżonkiem lub w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko.

Santander Bank Polska udziela też tego kredytu na sfinansowanie dokończenia budowy domu, gdy do tej pory był on budowany za gotówkę. W takiej sytuacji maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, gdy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe lub 150 tys. zł, kiedy gospodarstwo domowe prowadzone jest wspólnie z małżonkiem lub jest w nim co najmniej jedno dziecko.