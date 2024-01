Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych, które w końcu 2015 r. stanowiły równowartość prawie 67 proc. PKB, w połowie 2023 r. były warte już niespełna 59 proc. Wartość kredytów dla gospodarstw domowych obniżyła się w tym czasie z 36 proc. PKB do 25 proc., schodząc do poziomu sprzed globalnego kryzysu finansowego. Wydatki polskich firm i konsumentów na ubezpieczenia zmniejszyły się z prawie 3 proc. PKB do 2,5 proc. (spadła także relacja sumy bilansowej zakładów ubezpieczeń do PKB). Aktywa funduszy emerytalnych zaliczyły zjazd z 7,9 proc. do 7,3 proc., choć okresowo był wzrost do ponad 9 proc. Kapitalizacja krajowych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w końcu 2022 r. nie przekraczała już 20 proc., choć siedem lat wcześniej odpowiadała prawie 30 proc. PKB.

