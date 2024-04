Zgodnie z komunikatem Pekao w skład rady nadzorczej banku powołani zostali: Krzysztof Czeszejko-Sochacki, Bartosz Grześkowiak, Radosław Niedzielski, Jacek Nieścior, Artur Nowak-Far, Artur Olech, Robert Sochacki i Anna Wawrzyńczak-Palynyczak.

Bank Pekao SA, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 310 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Pekao obsługuje ponad 6,6 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Największym akcjonariuszem banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim Polski Fundusz Rozwoju z 12,80 proc.

