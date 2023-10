"Jestem tu dzisiaj, aby wołać z dachu świata: powstrzymajcie szaleństwo" - powiedział Guterres, wzywając do zakończenia "ery paliw kopalnych".

Himalaje topnieją

Klimatolodzy twierdzą, że temperatura na Ziemi wzrosła średnio o 0,74 stopnia Celsjusza w ciągu ostatnich 100 lat, ale ocieplenie było większe niż średnie globalne. Lodowce w Nepalu, położone pomiędzy Indiami i Chinami - państwami uważanymi za największych "węglowych trucicieli świata" - topiły się w ostatnich dziesięciu latach o 65 proc. szybciej niż w poprzedniej dekadzie - cytuje szefa ONZ agencja Reutera.

Powodzie i susze u podnóży gór

Dalsze topnienie lodowców w tym tempie może oznaczać, że woda niemieszcząca się w jeziorach i korytach rzek może zalać wiele obszarów zamieszkanych przez ludzi. Poziom morza podnosi się natomiast w rekordowym tempie. Do końca bieżącego stulecia globalne ocieplenie może sprawić, że lodowce w Himalajach i Hindukuszu mogą stracić do 75 proc. swojej objętości - napisał Reuters w oparciu o raport opublikowany w czerwcu tego roku. To spowoduje wielkie powodzie i niedobory wody dla 240 milionów ludzi mieszkających u podnóża tych gór.

Wspinacze powracający z Everestu twierdzą natomiast, że góra jest bardziej sucha i szara niż wcześniej - zauważa agencja.

Guterres wezwał również społeczność międzynarodową do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury, aby zapobiec "najgorszemu chaosowi klimatycznemu".

Problemy w Europie

Szwajcarska Akademia Nauk informowała we wrześniu, że w ciągu ostatnich dwóch lat objętość lodowców w Szwajcarii skurczyła się o 10 proc., tzn. o tyle, ile pomiędzy 1960 a 1990 rokiem.

