"Na terenach należących do grupy chcemy zbudować farmy fotowoltaiczne o mocy 150 MWp. Pierwszą taką farmę oddajemy do użytku w Jaworznie w miejscu, gdzie znajdował się blok węglowy. Zgodnie z naszymi założeniami, do 2025 roku będziemy dysponować farmami fotowoltaicznymi o mocy 300 MW. To istotny element Zielonego Zwrotu Taurona" - powiedział prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.



Farmę w Jaworznie zbudowało konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Nowe Technologie, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Wspólne budowanie kompetencji związanych z realizacją odnawialnych źródeł energii wpisuje się w proces transformacji energetyki. Farma powstała w miejscu, gdzie znajdowała się Elektrownia Jaworzno I. Przed rozpoczęciem właściwej budowy, w celu przygotowania terenu pod instalację, usunięto znajdujące się na działce kolidujące pozostałości po wyburzonej jednostce i wyrównano teren, podano także.



Budowa farmy rozpoczęła się w lipcu br., gdy na przygotowany plac wjechały maszyny oraz sprzęt i rozpoczęto prace związane z montażem betonowych stóp fundamentowych oraz konstrukcji wsporczych. Montaż ponad 12 tysięcy modułów fotowoltaicznych rozpoczął się w październiku i trwał niecałe trzy tygodnie. Wykonano również prace elektryczne takie jak dostawa oraz montaż stacji średniego napięcia i trzech stacji kontenerowych, a także ułożono kable średniego napięcia.



Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej instalacji wynosi ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 5 MWp pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o około 4,9 ton rocznie, a wygenerowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 2 tys. gospodarstw domowych, czytamy dalej.



Farma w Jaworznie powstała dzięki zaangażowaniu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisanej umowie pożyczki preferencyjnej w wysokości 75,46% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu wymogów zgodnych z podpisaną przez strony umową, umorzona kwota zostanie wykorzystana na wykonanie kolejnego ekologicznego zadania inwestycyjnego, planowanego przez Tauron Wytwarzanie.



Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron o łącznej mocy 150 MWp. Obejmuje on kilka lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej - są to głównie tereny po byłych elektrowniach czy składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze związane z energetyką.



Inwestycje w energetykę odnawialną mają być podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu w perspektywie 2030 roku. Tauron za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65% energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę, przypomina Tauron.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



