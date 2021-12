Reklama

Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pozwoli to na podpisanie kontraktu z generalnym wykonawcą w II kwartale 2022 r., rozpoczęcie budowy w połowie przyszłego roku i uruchomienie farmy fotowoltaicznej w 2023 r., zapowiedziano.

To kolejne wielomegawatowe projekty należący do PGE Energia Odnawialna, który uzyskały w tym roku pozwolenie na budowę. Wcześniej podobną decyzję administracyjną uzyskała instalacja o mocy 25 MW zlokalizowana w województwie podlaskim - PV Augustynka, podkreślono.

Według nowej strategii, Grupa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również - tak jak w przypadku PV Gutki 1 i 2 - na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)