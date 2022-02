"Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW w miejscowości Drachowo w województwie wielkopolskim. Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy w wysokości przekraczającej 25 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych i przyłączenie projektu do sieci. W 2021 r. SPV zawarła umowę na dostawę turbin, które mają zostać dostarczone do końca 2022 r. SPV ma również zawartą umowę długoterminowej sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z projektu" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Cena nabycia udziałów SPV została ustalona na poziomie 22 mln zł i będzie płacona zgodnie z harmonogramem oraz zasadami zapisanymi w umowie nabycia. Ostateczne rozliczenie ceny będzie uzależnione od rzeczywistych poziomów wyprodukowanej i sprzedanej przez SPV energii elektrycznej oraz rozliczenia zadłużenia netto SPV, wynika z materiału.

Reklama

Budimex dokonał zapłaty odpowiedniej części ceny za udziały zgodnie z zawartą umową i przejął kontrolę nad SPV. Tym samym Budimex rozpoczął działalność w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy, podsumowano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)