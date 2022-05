"Uruchamiając III edycję programu scoutingowego chcemy zagwarantować stały napływ zróżnicowanych obszarowo projektów, które będą miały szansę na pozyskanie naszego finansowania i wsparcia w rozwoju swojego biznesu. Aktualna edycja programu adresowana jest nie tylko do startupów rozwijających produkty i usługi w sektorze energetycznym. Liczymy, że podobnie jak w przypadku poprzednich edycji programu, efektem realizacji jego trzeciej odsłony będą nowe inwestycje PGE Ventures przeprowadzone jeszcze w tym roku" - powiedział prezes PGE Ventures Tomasz Jakubiak, cytowany w komunikacie.

Głównymi obszarami inwestycji PGE Ventures są startupy wspierające sektory silnie powiązane z podstawową działalnością Grupy PGE oraz charakteryzujące się wysoką innowacyjnością, ochroną klimatu i działające w dynamicznie rosnących sektorach światowej gospodarki.

"Zespół PGE Ventures poszukuje startupów działających przede wszystkim w obszarach:

- OZE i magazynowanie energii,

- Energetyka prosumencka i efektywność energetyczna,

- Stabilizacja sieci i zarządzanie energią elektryczną,

- Technologie zarządzania i optymalizacji pracy aktywów,

- Nowe modele biznesowe związane z 5G oraz LTE450,

- Technologie związane z gospodarką obiegu zamkniętego" - czytamy dalej.

Priorytet inwestycyjny będą posiadały projekty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, w tym niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie wytwórcze, energetyczne i okołoenergetyczne modele biznesowe, rozwiązania wpisujące się w energetykę prosumencką oraz metody wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii utylizacji zużytych komponentów turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.

"W ramach III edycji programu scoutingowego PGE Ventures poszukuje startupów we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie wzrostu. Aplikujące startupy powinny mieć za sobą pierwszą komercyjną sprzedaż i wygenerowanie pierwszych przychodów. Potrzeby finansowe startupów powinny oscylować w granicach od 1 do 5 mln zł. Poszukiwane startupy powinny rozwijać produkty lub usługi wpisujące się w obszary inwestycyjne PGE Ventures. Nowością w ramach III edycji programu jest dopuszczenie aplikacji startupów funkcjonujących również w innych sektorach wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki, m.in.: przemysł 4.0, sektor IT, elektromobilność, digitalizacja procesów, fintech" - podano także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.