„Mamy opracowany plan ograniczeń w dostawach ciepła dla naszych odbiorców i bez pomocy w formie pożyczki lub dofinansowania będziemy musieli go wprowadzić” – odpowiedział nam Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Miastku. Dostarcza on ciepło systemowe dla ok. 90 proc. mieszkańców miasta. Spółka skierowała do BGK, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz gminy Miastko wnioski o pomoc finansową w formie pożyczki lub dopłaty zwrotnej ze względu na bardzo trudną sytuację spowodowaną drastycznymi wzrostami cen węgla.